Atalanta: Juric, non so se Lookman alla fine rimarrà

agenzia

Il tecnico sul calciomercato: 'In 2-3 giorni qualcosa facciamo'

BERGAMO, 29 AGO – “Nel mercato qualcosa possiamo fare in 2-3 giorni, su Lookman difficile indovinare quel che accadrà e se rimarrà”. Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia di Parma torna sul tema dell’attaccante fuori rosa fino al 2 settembre dopo 15 giorni consecutivi di mancata risposta alle convocazioni durante il precampionato. I bergamaschi, quasi sfumato Musah, dovrebbero orientarsi su un difensore tra Comuzzo della Fiorentina e Geetruida del Lipsia. Juric spiega anche le strategie nel reparto esterni: “Abbiamo scelto di tenere Bernasconi anziché Palestra, sono entrambi giovani interessantissimi e di grande prospettiva”

