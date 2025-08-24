Atalanta: Juric, peccato non aver fatto altri gol

agenzia

'Ottimo secondo tempo dopo un avvio contratto soffrendo i lanci'

BERGAMO, 24 AGO – “Abbiamo iniziato contratti, ma soprattutto abbiamo sofferto i lanci lunghi quando raggiungevano Touré sulla fascia. Nella ripresa abbiamo aggiustato tecnicamente l’attacco e ho visto tante cose buone, interessanti e giuste. Mi dispiace non aver fatto altri gol”. Ivan Juric è più soddisfatto della prestazione che del risultato della sua Atalanta col Pisa: “Nella seconda metà ho visto ritmo e aggressività. Ci sono ragazzi, da De Ketelaere a Maldini a Kamaldeen Sulemana, che devono crescere,. Se Maldini e Scamacca avessero segnato ancora… A Daniel che ha avuto una delle palle del 2-1 è andata così, Dino non ha fatto nemmeno lui grandi cose in passato”. C’è un giocatore che ha ritrovato il gol dopo 455 giorni in A: “Di Scamacca siamo contenti, è più avanti di condizione di quanto speravamo. Bisogna anche avere l’intelligenza di toglierlo per non rischiare”. Il tecnico croato dei bergamaschi dice la sua sui due ultimi arrivi del calciomercato: “Krstovic è arrivato tre giorni fa e alcuna cose vanno aggiustate, sui cross e dove deve attaccare. Zalewski m’è piaciuto molto in fase d’attacco, quella difensiva può farla meglio, ma è anche generoso: lo conosco dalla Roma, conosco le sue caratteristiche”. Sulla formazione iniziale, nessun mistero: “Ederson è importante per noi, era reduce da problemi al ginocchio e allora ho scelto Pasalic”. Juric chiude con una richiesta e le precisazioni su alcune posizioni di mercato. “Siamo più o meno a posto, tranne dietro siamo pochi. Poi dobbiamo vedere come finisce questa storia di Ademola Lookman, che non è piacevole. Ibrahim Sulemana e Palestra l’anno scorso hanno fatto poche presenze, devono giocare di più in altre squadre, perché giocare poco è un male per la loro crescita”.

