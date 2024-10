Atalanta: Kossonou e Brescianini tornano ad allenarsi

agenzia

Alla ripresa a Zingonia: reduci da lesione al bicipite femorale

BERGAMO, 28 OTT – Alla ripresa dell’Atalanta a Zingonia in vista del turno infrasettimanale di mercoledì sera contro il Monza sono tornati ad allenarsi individualmente in campo Marco Brescianini e Odilon Kossounou. Sia il centrocampista che il difensore sono reduci da lesioni al bicipite femorale sinistro. Per il primo, visto che si tratta di un infortunio muscolare di secondo grado, riportato il 28 settembre a Bologna, i tempi di recupero dovrebbero essere più lunghi rispetto al nazionale ivoriano, uscito nel finale con lo Shakhtar in Champions League il 2 ottobre. I due erano in regime di lavoro individuale, dopo aver finito le terapie, fin dall’indomani del match col Celtic di mercoledì scorso. Continua il recupero anche Scalvini, atteso al rientro a fine novembre. Quindi mercoledì sera i giocatori a disposizione saranno gli stessi rispetto all’anticipo di sabato scorso con il Verona. Confermata davanti a Carnesecchi la linea difensiva Djimsiti-Hien-Kolasinac, nell’ottica della trasferta domenicale a Napoli potrebbe esserci un avvicendamento nel tridente d’attacco con Retegui a riposo, sostituito da Zaniolo in mezzo a De Ketelaere e Lookman, più l’utilizzo di Cuadrado in fascia al posto di Zappacosta o Ruggeri. In mezzo, ballottaggio tra Ederson e Pasalic a fianco di De Roon.

