Atalanta: Kossounou, squadra giusta per diventare forte

agenzia

Il difensore ivoriano: 'Grande club con una grande struttura'

BERGAMO, 30 AGO – “L’Atalanta è la squadra giusta per migliorare e diventare forte come un leone”. Queste le prime dichiarazioni dell’ivoriano Odilon Kossounou al canale YouTube del club nerazzurro. “Ho scelto l’Atalanta perché è una grande società, una grande squadra e ha una solida struttura alle spalle – prosegue il difensore, arrivato l’altro ieri in prestito dal Bayer Leverkusen con diritto di riscatto -. Non vedo l’ora di cominciare e di incontrare i tifosi allo stadio”. Infine, la chiusura col motto caro al pubblico atalantino, riprodotto sul retro del colletto della divisa da gioco: “Ciao tifosi, sono Odilon Kossounou, grazie del caloroso benvenuto e ‘la maglia sudata sempre'”. Kossounou, che è nazionale della Costa d’Avorio, ha scelto il numero 3, non è comunque stato convocato per la partita di questa sera contro l’Inter a San Siro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA