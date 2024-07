Atalanta: Miranchuk ceduto all’Atlanta United

agenzia

Tre stagioni nerazzurre e una in prestito al Torino per il russo

BERGAMO, 30 LUG – L’Atalanta ha ufficializzato la cessione all’Atlanta United, a titolo definitivo, di Aleksey Miranchuk. L’attaccante russo, arrivato dalla Lokomotiv Mosca nell’estate del 2020 per circa 15 milioni di euro, viene venduto complessivamente alla stessa cifra. Per l’attaccante russo, classe 1995, tre stagioni non consecutive in nerazzurro, dov’era tornato l’estate scorsa dopo il prestito al Torino, con 98 presenze e 13 gol. “La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club salutano affettuosamente Aleksey, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”, conclude la nota sul sito ufficiale della società bergamasca.

