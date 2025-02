Atalanta: per la difesa arriva Posch dal Bologna

agenzia

Prestito con opzione di acquisto. Gasperini ha fuori 3 difensori

BERGAMO, 02 FEB – È Stefan Posch del Bologna il rinforzo dell’Atalanta per una difesa in emergenza, attualmente priva di tre uomini sui sei disponibili. Per il nazionale austriaco, classe 1997, la formula è del prestito oneroso a 1 milione più 7 di riscatto, con diritto ma non obbligo. L’operazione, destinata ad andare in porto in chiusura di calciomercato invernale lunedì dopo le visite mediche, si è resa necessaria per i lunghi stop di Odilon Kossounou e Giorgio Scalvini. Ultimamente si è infortunato anche Sead Kolasinac al flessore o al bicipite femorale destro contro il Torino: sempre domani gli esami.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA