Atalanta: per Scamacca infiammazione da sovraccarico

agenzia

L'azzurro rientrato ieri dal ritiro della Nazionale. Ora terapie

BERGAMO, 05 SET – Gianluca Scamacca si accinge ad affrontare un ciclo di terapie a seguito dei fastidi al ginocchio sinistro che l’hanno indotto a lasciare ieri il ritiro della nazionale. Al centravanti dell’Atalanta, stamane, è stata riscontrata una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare. Scamacca rischia comunque di saltare la ripresa di campionato del 14 settembre col Lecce, la prima partita della Champions League il 17 in casa del Paris Saint-Germain e forse anche la trasferta col Torino del 21. L’azzurro, classe 1999, è reduce da un anno di infortuni. Il 4 agosto 2024, la rottura del crociato anteriore proprio dello stesso ginocchio infiammato fin dal primo giorno del ritiro dell’Italia a Coverciano. Il primo febbraio, al rientro col Torino a Bergamo, la lesione alla giunzione muscolo tendinea del retto femorale destro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA