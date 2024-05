Atalanta: Percassi, Gasperini resta? Per me sì

agenzia

Presidente su permanenza tecnico 'non c'è problema'

MILANO, 29 MAG – “Se Gasperini resta? Per me sì, per cui non c’è problema”: lo dice il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi a margine della consegna del premio Rosa Camuna di Regione Lombardia sul futuro del tecnico nerazzurro. Incalzato dai giornalisti che gli chiedono se è necessario parlare ancora per avere la fumata bianca, Percassi saluta e preferisce non rispondere.

