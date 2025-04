Atalanta: rottura del crociato anteriore per Kolasinac

agenzia

Infortunio al 43' contro il Bologna, difensore sarà operato

BERGAMO, 13 APR – È più serio di quanto non era apparso in un primo momento l’infortunio riportato da Sead Kolasinac al 43′ del primo tempo contro il Bologna. Sottoposto ad accertamenti diagnostici, al difensore dell’Atalanta è stata riscontrata la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il nazionale bosniaco sarà sottoposto a ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il da farsi, ma è praticamente certo che verrà operato.

