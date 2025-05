Atalanta: si tenta recupero Lookman come con la Roma

agenzia

L'attaccante ha la tendinite: slitta la ripresa del lavoro

BERGAMO, 15 MAG – In vista dell’anticipo di sabato sera in casa del Genoa, l’Atalanta sta provando a recuperare Ademola Lookman dalla tendinite achillea destra, come già accaduto in occasione del posticipo di lunedì scorso con la Roma. A Zingonia seconda sessione pomeridiana di sole terapie per l’attaccante, a segno proprio tre giorni fa nel 2-1 che ha garantito la qualificazione alla prossima Champions League. Si va a sintomatologia, ma restano solo venerdì pomeriggio e la mattina della partita per le decisioni del caso. In ogni caso l’allenatore, Gian Piero Gasperini, che a breve rivedrà il rientro in gruppo dell’esterno Palestra e del difensore Posch indisponibili rispettivamente dal 24 e dal 6 marzo, schiererà qualche riserva. Sulemana, autore del gol vittoria coi giallorossi, sarà in mediana con Pasalic o Ederson, visto che De Roon dovrà giocare ancora in difesa perché Djimsiti va in squalifica dalla quale torna Hien, con Kossounou unico altro titolare a disposizione: Toloi, out alla vigilia della Roma per problemi al polpaccio sinistro, è ancora fermo. Possibile chance, davanti, a fianco di Retegui, per Samardzic o Brescianini a destra con De Ketelaere dall’altra parte, e a sinistra per Ruggeri invece di Zappacosta.

