Atalanta: Toloi convocato, col Parma ultima partita

agenzia

L'italobrasiliano a fine contratto lascia dopo dieci anni

BERGAMO, 24 MAG – Rafael Toloi ha recuperato dalla lesione al polpaccio sinistro patita alla vigilia del match casalingo con la Roma, nella partita che ha deciso la qualificazione automatica dell’Atalanta in Champions League, e figura tra i ventitré convocati dall’allenatore Gian Piero Gasperini in occasione del finale di campionato domenica sera col Parma a Bergamo. Il difensore italo-brasiliano, a fine contratto il prossimo 39 giugno come i compagni Juan Cuadrado e Mario Pasalic che però potrebbero rinnovare, è all’ultima partita in maglia nerazzurra. La società l’ha già salutato con un post su Instagram: “10 anni. 313 volte fianco a fianco. 1 maglia sudata. Sempre. Grazie, Capitano”. Per lui, 35 anni il prossimo 10 ottobre, anche 14 gol e 18 assist con 17 presenze in stagione.

