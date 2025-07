Atalanta, vicino l’accordo con i sauditi per Retegui

agenzia

Al-Qadsiah offre 65 milioni, i nerazzurri ne chiedono 70

BERGAMO, 09 LUG – Non è ancora chiusa l’operazione in uscita di Mateo Retegui dall’Atalanta ai sauditi dell’Al-Qadsiah. L’ultima offerta ai bergamaschi per il centravanti oriundo argentino, classe 1999, è di 65 milioni, ma si spunta ad arrivare a 70 compreso qualche bonus legato al raggiungimento di risultati individuali e di squadra. Entro domani le trattative, col giocatore che ha comunque già raggiunto l’intesa cogli arabi sulla base di 20 milioni d’ingaggio a stagione per i prossimi 4 anni, dovrebbero sfociare nell’accordo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA