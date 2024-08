Atalanta: visite per Retegui, Koopmeiners fuori rosa

agenzia

Gasperini, 'l'olandese vuole la Juve'. Preso Marc Pubill

BERGAMO, 08 AGO – Giornata molto movimentata in casa Atalanta, con l’ufficialità entro breve di Mateo Retegui, arrivato dal Genoa per 22 milioni più bonus a sostituire al centro dell’attacco l’infortunato compagno di Nazionale Gianluca Scamacca. L’oriundo argentino è entrato poco dopo le 9 alla clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche ed è atteso in sede a Zingonia. Ma il caso di Teun Koopmeiners, finito fuori rosa, scuote l’ambiente nerazzurro. L’allenatore Gian Piero Gasperini, in un’intervista a L’Eco di Bergamo, ha dichiarato che il giocatore “a una settimana dalla Supercoppa Europa col Real Madrid” s’è fatto mettere fuori squadra perché non intende restare a dispetto del contratto fino al 2027 con opzione. “Koopmeiners non vuole allenarsi né giocare più con noi, si sente stressato, vuole la Juventus e così non può esserci utile. Non si allenerà più con la squadra”, le parole del tecnico dei bergamaschi. “La situazione andava benissimo fino a una settimana fa. Adesso la società si sente ricattata. Koopmeiners ha un accordo con la Juventus – ha rincarato la dose Gasperini -. La società a sua volta ha assunto un atteggiamento molto fermo perché si sente ricattata da questa situazione. Diversa dalle altre volte in cui era stato venduto qualche pezzo pregiato”. L’Atalanta, che sta tenendo viva la trattativa col Celtic per il nazionale danese Matt O’Riley, mancino che può giocare in mediana o dietro le punte proprio come l’olandese, ha intanto realizzato un altro colpo, stavolta per la fascia destra. Per 15 milioni più bonus è in arrivo l’esterno catalano Marc Pubill, classe 2003 dell’Almeria, lo stesso club da cui l’estate scorsa era stato prelevato l’attaccante El Bilal Touré. Pubill è attualmente impegnato con la Spagna alle Olimpiadi di Parigi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA