Atalanta: Zaniolo non è pronto, toccherà a Samardzic

agenzia

Intanto Godfrey lavora duro in campo: possibile che rientri

BERGAMO, 26 SET – A due settimane dalla lombalgia che l’aveva fermato prima della Fiorentina, Ben Godfrey sembra pronto a rientrare tra i convocati nell’Atalanta attesa sabato sera al match con il Bologna. Sarà decisivo l’ultimo allenamento a Zingonia prima della partenza per il ritiro prepartita. Il difensore inglese non è comunque la prima opzione per un reparto che rispetto al posticipo col Como vedrà il ritorno di Hien nella linea a tre con Kolasinac e uno tra Djimsiti e Kossounou, titolare martedì sera. Zappacosta dovrebbe tornare a destra al posto di Bellanova col rientro a sinistra di Ruggeri, l’altro ieri sera in panchina dopo la minima contusione al ginocchio sinistro in Champions League. De Roon ed Ederson verso la conferma in mediana, dove l’unica alternativa è Pasalic. Davanti Gasperini, nell’ottica dell’impegno in Champions mercoledì 2 ottobre con lo Shakhtar, non dovrebbe rischiare il tridente De Ketelaere-Retegui-Lookman: la variante è Brescianini o Samardzic dietro due punte, Zaniolo non è ancora pronto per 90′. In porta, per ora, non è previsto l’avvicendamento fra Carnesecchi e il suo “secondo” Rui Patricio.

