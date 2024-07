Athena Agrigento, secondo anno nei campionati regionali Élite: al via gli stages

calcio giovanile

Le selezioni rivolte a giovani calciatori delle categorie 2008/09 e 2010/11

L’Athena Agrigento per il secondo anno consecutivo si appresta a disputare i Campionati Regionali Élite sia nella categoria Under 17 che in quella Under 15, campionati che rappresentano la massima espressione del calcio giovanile della regione.

L’Athena è l’unica società della provincia di Agrigento a partecipare ai campionati regionali Élite in entrambe le categorie, un traguardo di assoluto valore che consentirà a molti giovani calciatori del territorio di confrontarsi con il meglio del panorama calcistico giovanile della regione, una vetrina unica testimoniata anche delle convocazioni nelle rappresentative regionali e nazionali che hanno riguardato quasi esclusivamente calciatori militanti nei campionati Élite, tra cui diversi calciatori dell’Athena.