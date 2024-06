Atletica: 116 gli azzurri convocati per Europei Roma

agenzia

Da Jacobs a Crippa e Dosso, mai un numero così alto

ROMA, 30 MAG – Sono 116 (63 uomini e 53 donne) gli azzurri dell’atletica convocati dal direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La Torre, per i campionati Europei di Roma 2024, in programma allo stadio Olimpico e nel Parco del Foro Italico da venerdì 7 a mercoledì 12 giugno. Un numero mai così alto per l’Italia nelle precedenti venticinque edizioni della rassegna continentale. Fanno parte della squadra sei campioni olimpici di Tokyo: Marcell Jacobs (100 e 4×100), Gianmarco Tamberi (alto), Antonella Palmisano (marcia 20 km), Filippo Tortu e Fausto Desalu (iscritti su 200 e 4×100), Lorenzo Patta (4×100). Unico assente tra gli ori dei Giochi è invece Massimo Stano frenato dall’infortunio di Antalya. Nel team, l’argento mondiale di Budapest del peso (e bronzo indoor) Leonardo Fabbri e gli altri tre vincitori di medaglie dei Mondiali indoor di Glasgow Lorenzo Simonelli (iscritto nei 110hs e nella 4×100), Mattia Furlani (lungo) e Zaynab Dosso (iscritta nei 100 e con la 4×100). Mezza maratona per Yeman Crippa, iscritto anche nei 10.000 metri di cui è il campione in carica di Monaco di Baviera 2022. Proprio nei 10.000, che in questa occasione valgono anche per la Coppa Europa, da regolamento si potranno schierare fino a cinque atleti. Nella mezza maratona, che oltre ai titoli individuali mette in palio anche le medaglie a squadre, potranno correre fino a sei atleti. Per i 100 maschili e l’alto maschile, vista l’assegnazione di wild card per i campioni in carica, sono 4 i convocati e non 3. Nelle specialità dai 100 ai 400 metri (ostacoli compresi) i migliori dodici nel ranking europeo della Road to Roma non gareggeranno nelle batterie ma direttamente dalle semifinali (i nomi saranno comunicati da European Athletics nei prossimi giorni).

