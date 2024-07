Atletica: 400hs, Bol seconda atleta della storia sotto i 51″

agenzia

L'olandese campionessa del mondo in Svizzera corre in 50"95

ROMA, 14 LUG – L’olandese Femke Bol, campionessa del mondo nei 400 ostacoli, ha corso sotto i 51 secondi al meeting di La Chaux-de-Fonds in Svizzera, diventando la seconda atleta nella storia a raggiungere questa prestazione, a 12 giorni dall’inizio dei Giochi di Parigi. Bol, 24 anni, ha chiuso i suoi 400 metri in 50″95, battendo il suo stesso record europeo. L’americana Sydney McLaughlin-Levrone aveva corso in 50″65 lo scorso 30 giugno alle selezioni olimpiche americane di Eugene (Oregon). A metà giugno l’olandese è stata incoronata campionessa europea nella specialità, conservando il titolo vinto a Monaco nel 2022.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA