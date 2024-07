Atletica: adesso è ufficiale anche Matteo Melluzzo, Riccardo Meli e Osama Zoghlami ai Giochi di Parigi

Sport

Dalla boxe alla scherma, a 18 giorni dalle Olimpiadi francesi, diventano così 18 i siciliani in azzurro

Si aspettava solo la nota ufficiale che è arrivata oggi per confermare il gruppo di atleti siciliani che prenderanno parte ai Giochi di Parigi nell’atletica. Alla nissena Alice Mangione già qualificata per le due staffette (4×400 donne e 4×400 mista) si sono infatti aggiunti ufficialmente gli altri due sprinter siciliani, il siracusano Matteo Melluzzo oro con la staffetta 4×100 agli Europei di Roma e il palermitano Riccardo Meli che farà parte del gruppo della 4×400 che l’ha visto salire sul podio agli Europei e il fondista ericino Osama Zoghlami nei 3000 siepi.

Matteo Melluzzo, Riccardo Meli, il prof. Filippo Di Mulo e Alice Mangione

ITALIA DELL’ATLETICA A PARIGI 76 ATLETI. Oggi la conferma è arrivata dopo che il d.t. delle squadre nazionali Antonio La Torre, in accordo con il Coni, ha comunicato l’elenco definitivo della squadra di atletica in gara dall’1 all’11 agosto ai Giochi di Parigi. La squadra azzurra sarà composta da 76 atleti (39 uomini e 37 donne). A Parigi saranno presenti tutti i sette campioni olimpici di Tokyo 2021, a partire dall’oro olimpico, mondiale ed europeo in carica dell’alto Gimbo Tamberi, che a Parigi sarà il portabandiera dell’Italia Team nella cerimonia inaugurale del 26 prossimo. Con “Gimbo” anche il campione olimpico dei 100 e della 4×100 Marcell Jacobs, i compagni della 4×100 Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu e gli ori della 20 km di marcia Antonella Palmisano e Massimo Stano.

Matteo Melluzzo in azione agli Europei di Roma

Il palermitano Riccardo Meli in azione

SICILIA A QUOTA 18. E in attesa di conoscere tra poche ore se il siracusano Samuele Burgo rientrerà nel ranking del K1 1000 di canoa velocità, al momento sono 18 i siciliani che difenderanno i colori della Sicilia ai Giochi di Parigi.Ecco tutti i siciliani ad oggi convocati per i Giochi di Parigi.

Osama Zoghlami allievo del prof. Gaspare Polizzi

Atletica: Alice Mangione, Matteo Melluzzo, Riccardo Meli e Osama Zoghlami.

Boxe: Salvatore Cavallaro.

Canottaggio: Emanuele Gaetani Liseo.

Judo: Savita Russo e Andrea Carlino

Pallanuoto: Aurora Condorelli, Francesco Condemi, Claudia Marletta, Valeria Palmieri.

Pallavolo: Myriam Silla e Roberto Russo.

Pesi: Nino Pizzolato.

Scherma: Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio.