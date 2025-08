Atletica: agli assoluti subito 12 titoli, in gara Battocletti

agenzia

Da domani a Caorle i campionati italiani

ROMA, 01 AGO – Saranno 12 i titoli in palio nella prima giornata dei campionati italiani assoluti di atletica leggera, a Caorle, al via domani dall 17. In pista e in pedana due medaglie olimpiche di Parigi, a caccia del successo tricolore: l’argento dei 10.000 Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) sarà impegnata nei 5000 metri, il bronzo Andy Diaz (Fiamme Gialle) è atteso nel triplo. È anche il giorno delle batterie e delle finali dei 100 metri, con Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) in pole position al femminile, e la sfida maschile più aperta, con Fausto Desalu (Fiamme Gialle) ed Eric Marek (Esercito) tra i protagonisti annunciati. In gara Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) nell’asta, Daisy Osakue (Fiamme Gialle) nel disco, Pietro Arese (Fiamme Gialle) nei 5000, Erika Saraceni (Bracco Atletica) nel triplo. Si gareggia anche nel martello e nel giavellotto al maschile, e nelle staffette 4×100 uomini e donne. Batterie per 400, 800 e 400 ostacoli, alla ricerca delle finali di domenica, quando complessivamente saranno in palio altri 28 titoli.

