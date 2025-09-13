Ai Mondiali di Tokio argento per la Palmisano nella 35 km di marcia dietro la spagnola Perez: «Noi come Sinner e Alcaraz»

ATLETICA

I Mondiali di Atletica di Tokyo si aprono con un sorriso azzurro: Antonella Palmisano conquista la medaglia d’argento nella 35 km di marcia, confermandosi una delle grandi protagoniste della disciplina. Per l’atleta pugliese si tratta del terzo podio iridato, dopo i bronzi di Londra 2017 e Budapest 2023, che si aggiungono all’oro olimpico conquistato proprio in Giappone, a Sapporo, nel 2021, e al titolo europeo vinto quest’anno a Roma.

Palmisano ha chiuso la gara in 2h42:24, alle spalle dell’imprendibile Maria Perez, che ha bissato il titolo di due anni fa con un crono di 2h39:01. La spagnola ha fatto il vuoto dal 23° km e all’arrivo ha accolto la rivale italiana con un inchino e un abbraccio, nel segno del rispetto reciproco tra due regine della marcia. Terzo gradino del podio per l’ecuadoriana Paula Milena Torres (2h42:44), che ha preceduto la cinese Peng Li, quarta in 2h43:29.

In condizioni ambientali complesse – cielo nuvoloso ma alta umidità – Palmisano ha saputo gestire al meglio le energie, mantenendo un buon margine sulle inseguitrici. E non è finita qui: la 34enne delle Fiamme Gialle tornerà in gara sabato prossimo nella 20 km.

Con questo risultato, la marciatrice tarantina entra ancora di più nella storia dell’atletica italiana: insieme a Fiona May (2 ori, 1 argento e 1 bronzo nel lungo) e Antonietta Di Martino (1 argento e 2 bronzi nell’alto), è una delle tre azzurre con almeno tre medaglie ai Mondiali.

Arriva esausta sul traguardo in 2h42’24”, la campionessa Perez: l’abbraccia, l’aiuta a sedersi sulla pista, addirittura le slaccia le scarpe. «La nostra è un’amicizia vera – racconta Antonella in sedia a rotelle, troppo debole per reggersi in piedi -. Maria mi motiva e mi capisce, ci siamo allenate insieme un po’ a Livigno e un po’ da lei a Siviglia e Granada, è stata lei a restituirmi la motivazione dopo la delusione dell’Olimpiade di Parigi». Maria, lì accanto, ha gli occhi che brillano: «Siamo come Alcaraz e Sinner!».

«Contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava», aggiunge Antonella, coontenta che abbia vinto Maria Perez. «Al suo cambio – dice l’azzurra – di ritmo non ci sono stata, ma posso dire ancora la mia. Il bello dello sport è anche questo, ho trovato in lei un’amica vera, mi ha ridato la motivazione dopo la delusione dell’anno scorso e ci siamo anche allenate insieme».