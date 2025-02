Atletica: ai regionali Assoluti di cross a Maletto brillano Siracusatletica, Cus Palermo e Altis Athletics

Sport

Con l'Etna sullo sfondo, individualmente svettano i siracusani Giuseppe Romico e Laura D'Orio, la nissena Lorenza Blandi e i due azzurrini trapanesi Marco e Luca Coppola. Definite le squadre che andranno ai tricolori del 15 e 16 marzo a Cassino. Dario Ferrante dell'Universitas Palermo di Ino Gagliardi campione italiano della 100 km

La seconda prova dei regionali assoluti di cross organizzati a Maletto dalla Sal Catania e dalla Fidal Sicilia, ha regalato una grande giornata di atletica. In palio i titoli individuali e gli ultimi punti per conquistare uno dei quattro posti a squadra per categoria che qualificavano per la finale nazionale in programma il 15 e 16 marzo a Cassino.

Laura D’Orio (Siracusatletica) dominatrice della prova allievi

A Maletto con l’Etna imbiancata e in attività a fare da splendida cornice, a fare la parte da leone è stata la Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila con ben quattro squadre qualificate e due titoli regionali individuali con Giuseppe Romico (allievi, ha preceduto il compagno di squadra Luca Cavazzuti apparso in ripresa) e Laura D’Orio (allieve). Non è stato da meno il Cus Palermo dell’inossidabile Gaspare Polizzi con due squadre qualificati e titoli individuali con la formidabile nissena Lorenza Blandi (assoluti) e Aurora Castello (junior), oltre a quelli vinti con i colori dell’Universitas Palermo del presidentissimo Ino Gagliardi tra gli junior con doppietta dei due azzurrini trapanesi Marco e Luca Coppola e assoluti maschili.

I due fratelli trapanesi Luca e Marco Coppola (Universitas Palermo), due straordinari talenti del fondo siciliano

Atleti e atlete del Cus Palermo a Maletto con il prof. Gaspare Polizzi

Una bella realtà si conferma il team etneo Altis Athletics del prof. Luigi Pennisi con ben tre squadre che hanno staccato il “pass” per la Festa del Cross tricolore di Cassino e ben tre squadre ha qualificato la Duilia Barcellona.

Una fase della gara allievi

I RISULTATI. Allieve: 1) Laura D’Orio (Siracusatletica); 2) Ginevra Castello (Marathon Altofonte), 3) Giorgia Bruno (Marathon Altofonte). A squadre: 1) Cus Palermo; 2) Siracusatletica; 3) Atletica Siracusa; 4) Duilia Barcellona.

Il podio allievi con Pol. Atletica Bagheria (2), Siracusatletica (1) e Bike Running Caltavuturo (3)

Allievi: 1) Giuseppe Romico (Siracusatletica); 2) Luca Cavazzuti (Siracusatletica); 3) Gabriele Gargano Tarantello (Pol. Atl. Bagheria). A squadre: 1) Siracusatletica; 2) Bike Caltavuturo; 3) Pol. Atl. Bagheria; 4) Altis Athletics.

Il podio finale a squadre allieve: Siracusatletica (2) e Cus Palermo (1)

Le allieve del Cus Palermo, Clara Sergio, Fabiana Cammarata e Matilde Zambito con il prof. Gaspare Polizzi

Juniores f.: 1) Aurora Castello (Cus Palermo); 2) Sofia Barbera (Team Atletica Palermo); 3) Claudia Caldarella (Siracusatletica). A squadre: 1) Team Atletica Palermo; 2) Altis Athletics; 3) Siracusatletica; 4) Running Modica.

I fondisti della Pol. Atletica Bagheria a Maletto con i tecnici Ticali, Agnello e Puccio

Juniores m.: 1) Marco Coppola (Universitas Pa), 2) Luca Coppola (Universitas Pa); 3) Alberto Lo Casto (Sicilia Running Team). A squadre: 1) Universitas Pa; 2) Sicilia Running Team; 3) Duilia Barcellona; 4) Atl. Scuola Lentini.

La squadra dell’Universitas Palermo di Ino Gagliardi campione regionale juniores

Assoluti f. cross corto: 1) Claudia Licciardi (Pol. Atletica Bagheria).

La nissena Lorenza Blandi (Cus Palermo)

Alice Mammina, Lorenza Blandi e Vera Pillitteri campionesse regionali a squadre assoluti con il Cus Palermo)

Assoluti f.: 1) Lorenza Blandi (Cus Palermo); 2) Maria Virginia Salemi (Podistica Messina); 3) Alice Mammina (Cus Palermo). A squadre: 1) Cus Palermo; 2) Podistica Messina; 3) Monti Rossi Nicolosi; 4) Altis Athletics.

Il fondista catanese Giovanni Arena e il prof. Salvatore Dell’Aquila (Siracusatletica)

Assoluti m. cross corto: 1) Pietro Zappalà (Milone Siracusa); 2) Giovanni Arena (Siracusatletica); 3) Marco Adamo (Running Modica).

Mela Motta, Fatima Abu Touq e Roberta Van Axel Castelli, magnifico terzetto assoluto dell’Altis Athletics

Assoluti m.: 1) Nikolas Loss (Sicilia Running Team); 2) Ahjmed El Mazoury (Sicilia Running Team); 3) Soumalia Diakite (Universitas Pa). A squadre: 1) Sicilia Running Team; 2) Universitas Palermo; 3) Podistica Messina; 4) Monti Rossi Nicolosi.

Il gruppo Bike Running Caltavuturo grande protagonista ai regionali di cross

TRICOLORE 100 KM: DARIO FERRANTE CAMPIONE. L’Ultramaratona del Conero ha invece incoronato domenica scorsa i vincitori dei Campionati italiani della 100 chilometri. Sulle strade di Porto Recanati in trionfa Dario Pietro Ferrante, 25 anni, atleta dell’Universitas Palermo di Ino Gagliardi.

Dario Ferrante (Universitas Palermo)

Alla seconda esperienza sulla distanza, il formidabile ultramaratoneta siciliano dell’isola di Pantelleria ha vinto il titolo tricolore con il tempo di 6h41’44”, diventando il settimo di sempre a livello nazionale. Netto il vantaggio nei confronti di Lorenzo Lotti, già tricolore due anni fa, che ha chiuso in 7h06’12” e terzo Pierpaolo Bovenzi (7h34’38”).

Dario Ferrante (Universitas Palermo) sul podio: è il nuovo campione italiano 2025 della 100 km

“Faccio fatica a trovare le parole giuste – il commento a caldo di Dario Ferrante – per esprimere le emozioni che ho provato, che sto provando ancora adesso e che continuerò a provare. Mi sento in un sogno, al settimo cielo, è stato uno dei giorni più belli della mia vita. La corsa, l’ultramaratona è la mia passione e pensare di aver raggiunto un traguardo del genere mi fa emozionare, piangere, gioire“.