Atletica: ai tricolori Studenteschi di Pescara, protagonisti gli atleti-alunni siciliani

La Sicilia ha chiuso con un bottino finale di 6 ori, 2 argenti e 3 bronzi e tanti piazzamenti importanti. Conferme per l'etneo Paolo Castorina (vortex cadetti) e i siracusani Elisa Valenti (lungo allieve), Viviana Salonia (1000 allieve) e Luca Cavazzuti (1000 allievi)

Ai campionati italiani Studenteschi di atletica di Pescara la Sicilia ha fatto incetta di medaglie chiudendo con un bottino finale di 6 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Sono state giornate indimenticabili per la pattuglia isolana con atleti-alunni protagonisti di grande imprese. Alla siracusana Elisa Valenti dell’Is Einaudi di Siracusa va la palma della migliore con l’allieva del prof. Pino Maiori in corsa per una maglia azzurra per gli Europei Under 18, che ha vinto l’oro nel lungo atterrando a 5,89. Ha sfiorato il podio il suo compagno di scuola Luca Cavazzuti con l’allievo di Salvatore Dell’Aquila che ha chiuso al 4° posto sui 1000 con uno strepitoso 2’30″44 dopo aver corso in 2’34” in batteria. Il prof. Dell’Aquila si è rifatto con il bronzo nella finale dei 1000 allieve della sua allieva Viviana Salonia (Is Corbino Sr), terza col personale: 2’55″93.

Elisa Valenti e Luca Cavazzuti (Ls Einaudi Sr)

Viviana Salonia (Is Corbino Sr)

Nel lancio del vortex cadetti l’etneo Paolo Castorina (Ic De Roberto Zafferana), allievo di Salvatore Leonardi alla Freelance Atl. Zafferana ha vinto l’oro con la misura di 73,96 confermandosi tra i migliori in questa specialità dove vanta un personale di 78,51.

Paolo Castorina (Ic De Roberto Zafferana Etnea) e il suo tecnico Salvatore Leonardi

Il prof. Pino Maiori, Elisa Valenti e Luca Cavazzuti (Is Einaudi Sr)

Gli altri titoli sono arrivate dalle gare del programma paralimpico che ha visto svettare la Sicilia nel vortex Nv cadetti con Emanuele Somma (Ic Antonio Ugo Pa), 22,56; Ginevra Fecarotta (Is Majorana Pa) nel peso Hfc allieve, 1,36; Gabriele Di Vita (Is D’Acquisto) nei 1000 Dir allievi, 2’59″14 e Sara Mangiaracina (Ic Montessori Tp) negli 80 cadette C21, 19″06. E sempre per i paralimpici, due argenti con Gabriele Voscarelli (Iis Vaccarini Ct) sui 100 Nv allievi, 15″58 e Sofia Candela (Iis Florio Tp) sui 100 Dir allieve, 15″52 e due bronzi con Flavio Faia allievo all‘Ic De Amicis Enna della prof. Maria Assunta Milotta, tra le decana dei docenti siciliani di Scienze Motorie alle finali dei tricolori Studenteschi e Mike Arena (Ic Mazzini-Gallo Me), nel vortex Dir cadetti, 44,95.

Flavio Faia (Ic De Amicis Enna) e l’inossidabile prof. Maria Assunta Milotta

NELLA “TOP TEN”. Hanno chiuso nella “top ten” Lucrezia Spanò (Ic Leonardo da Vinci Mascalucia), 8ª nel vortex cadette (44,25); Edoardo Aliberati (Iss Liceo Marchesi Mascalucia) 7° sui 100 ostacoli allievi (13″56) e 9ª sempre sugli ostacoli la sua compagna di scuola Alice Scuderi (15″15); Asia Parlato (Is Galileo Galilei Ct), 10ª sui 100 allieve (12″57); Maria Aurora Paternò (Sms Pluchinotta Battiati), 8ª sugli 80 Dir cadette (13″86); Michele Rizzone (Is Fratelli Testa En), 10° nel peso allievi (12,73); Simone Spadaro (Ic Giardini Me), 6° sui 1000 cadetti (2’57″13); Sabrina De Castro (Ic Margherita Hack Pa), 8ª sugli 80 ostacoli cadette (13″41); Aleandro Santoro (Ic Martoglio Sr), 8° nel lungo cadetti (5,29); Ginevra Marchese (Ic Capuana Avola), 9ª nel lungo cadette (4,47); il quattrocentista di Solarino Daniele Salemi (Is L. da Vinci Sr), 7° sui 100 allievi (11″34 e 11″17 in batteria); Vito Di Dia (Ic Montessori Tp), 4° nel lungo Dir cadetti (4,42) e Alessandro Abbate (Iis Damiani Tp), 5° nel peso Dir allievi (9,24).

La rappresentativa siciliana di alunni-atleti ai campionati italiani Studenteschi di Pescara

