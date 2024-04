Atletica: in attesa dell’esordio di Filippo Tortu in Florida, al Firenze Sprint Festival brilla Matteo Melluzzo

Sport

Lo sprinter siracusano ha vinto i 100 avvicinando il personale con 10"27. Stasera alle 23,35 negli Stati Uniti in pista il campione delle Fiamme Gialle. Il palermitano Riccardo Meli ha vinto i 300 e bene il giovane Simone Giliberto sui 400. Verso i Mondiali di staffette soddisfatto il tecnico azzurro Filippo Di Mulo

Al Firenze Sprint Festival di Firenze torna a brillare il siracusano Matteo Melluzzo. L’allievo del prof. Filippo Di Mulo, catanese, responsabile della velocità azzurra, all’esordio stagionale sui 100 all’aperto ha vinto con il tempo di 10″27 avvicinando il suo personale di 10″25 ottenuto nel 2021 e scendendo per la quinta volta in carriera sotto i 10″30.

Il siracusano Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) vince i 100 al Firenze Sprint Festival: 10″27

“Quest’anno volevo cancellare una stagione 2023 da dimenticare a livello cronometrico – ci dice Matteo Melluzzo, cresciuto alla Milone Siracusa con il papa-allenatore Gianni e adesso in gara per il Gs Fiamme Gialle – e per tutto l’inverno ho lavorato bene con il prof. Di Mulo a Catania e all’esordio ho subito avvicinato il mio personale e vinto la gara davanti agli altri azzurri Marco Ricci, 10″36, Andrei Zlatan, 10″45 ed Eric Marek, 10″45. Con questo risultato affronto motivato lo stage con la 4 x 100 che scatterà lunedì a Roma e poi il 26 prossimo la partenza per Miami in Florida dove prepareremo i Mondiali di staffette del 4 e 5 maggio a Nassau alle Bahamas“.

Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle)

“Mi aspettavo una buona prestazione di Matteo – aggiunge il prof. Di Mulo – ed è arrivata e sono soddisfatto anche delle altre prove degli azzurri che da lunedì cominceranno la preparazione in vista dei Mondiali di staffette. Il gruppo sta bene e adesso aspettiamo di conoscere cosa farà questa sera alle 23,35 in Florida Filippo Tortu all’esordio sui 100. Tortu e Marcell Jacobs si aggregheranno al gruppo della 4 x 100 dal 26 prossimo a Miami per preparare al meglio la qualifica olimpica“.

Chituru Alì (Fiamme Gialle), Marcell Jacobs (Fiamme Oro) e Filippo Tortu (Fiamme Gialle)

Oggi a Firenze in luce anche due allievi di Claudio Licciardello, l’ex velocista di Giarre, semifinalista sui 400 ai Giochi di Pechino 2008, con Yupun Abeykoon (Nissolino Sport) che ha vinto i 150 in 15″19 davanti all’azzurro Chituru Alì (Fiamme Gialle), 15″20.

Il tecnico giarrese Claudio Licciardello (Fiamme Gialle) e il prof. Filippo Di Mulo, catenese, responsabile velocità azzurra

Un blocco difettoso ha penalizzato sui 400 piani l’etneo Giuseppe Leonardi (Cs Carabinieri) con l’allievo del prof. Di Mulo che ha chiuso 9° in 48″08 lontano dal crono che si era prefissato, visto che arrivava a Firenze in grandi condizioni.

Il prof. Filippo Di Mulo e Giuseppe Leonardi (Cs Carabinieri)

, mentre si è difeso bene il giovane sprinter di Solarino Simone Giliberto (Siracusatletica), campione italiano junior indoor, con l’allievo del prof. Pasquale Aparo, che ha vinto la sua batteria in 47″95 chiudendo 7° nella gara che ha visto brillare Luca Sito (Cus pro Patria Mi), classe 2003, col personale fissato a 45″65. “Una bella prova per Simone – ci dice il prof. Aparo – visto che è arrivava a Firenze non al meglio. Ha saltato infatti alla vigilia qualche allenamento per un attacco influenzale e la sua presenza è stata in forse e alla fine in pista come sempre ha dato il meglio”.

Il prof. Pasquale Aparo e Simone Giliberto (Siracusatletica)

Il palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle) ha vinto i 300

Partirà con buone sensazioni per lo stage con le staffette il palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle) con l’allievo di Claudio Licciardello che ha vinto i 300 col nuovo personale: 33″10 davanti all’altro azzurro Brayan Lopez (34″).

La sprinter nissena Alice Mangione (Cs Esercito)