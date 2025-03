Atletica: Alice Mangione agli Europei, trionfo in azzurro di Simone Giliberto e argento nei lanci di Gaetano Degaetano

Sport

La nissena da giovedì in Olanda sarà tra le stelle dell'Italia. Il solarinese ha vinto i 400 nel triangolare U. 20 in Francia. Il palermitano sul podio ai tricolori. Negli Stati Uniti si migliora ancora l'ibleo Carmelo Cannizzaro: 8'13" sui 3000 indoor

Ultime giornate da incorniciare per l’atletica siciliana. Prima è arrivata la notizia ufficiale della già sicura convocazione in azzurro della nissena Alice Mangione in vista degli Europei indoor in Olanda programma da giovedì a domenica ad Apeldoorn, poi una serie di risultati straordinari da parte dei talenti isolani.

La nissena Alice Mangione (Cs Esercito) prima italiana sotto i 52″ sui 400 opiani indoor: 51″75

Alice Mangione (Cs Esercito) arriverà in Olanda da neo primatista italiana dei 400 indoor grazie al primo meno 52” (51”75) di una velocista italiana sul doppio giro di pista e potrà dire la sua con obiettivo minimo la finale.

Il velocista di Solarino Simone Giliberto (Fiamme Gialle) a segno in Francia sui 400 piani indoor

SIMONE GILIBERTO STELLA AZZURRA. E rimanendo in campo internazionale ancora una grande impresa firmata dallo sprinter di Solarino Simone Giliberto (Fiamme Gialle). L’allievo del prof. Pasquale Aparo ha vinto a Metz i 400 nel corso del triangolare Under e Under 18 che l’Italia ha dominato lasciandosi dietro i padroni di casa della Francia e il Portogallo. Simone Giliberto capitano della squadra Under 20 ha vinto la gara in 47”83 lasciandosi dietro il francese Buchard (47”95) e il portoghese Serras (48”41).

Simon Giliberto e il prof. Pasquale Aparo

TROFEO INVERNALI LANCI: GAETANO DEGAETANO D’ARGENTO. Dalle indoor al campionato italiano Invernali Lanci che a Rieti ha visto la Sicilia salire sul podio grazie alla bella impresa firmata dal palermitano Gaetano Degaetano. Il lanciatore di Partinico da qualche stagione in prestito alla Siracusatletica, dopo essere cresciuto all’Atletica Partinico con il prof. Leonardo Dorio. A Rieti Gaetano Degaetano, classe 2006, ha vinto l’argento nella finale del lancio del martello giovanile facendo atterrare l’attrezzo di 6 kg a 62,62 suo nuovo primato personale.

Il palermitano Gaetano Degaetani (Siracusatletica) sul podio tricolore

“Impegno, costanza, dedizione, passione e tenacia – le parole dei i suoi allenatori, i proff. Leonardo D’orio e Antonino Viola – sono gli ingredienti a disposizione che faranno di lui un campione nello sport come nella vita. Complimenti Gaetano!”.

Federico Lentini e Giuliana Zuin (Milone Siracusa)

In questa gara buon 5° posto per il siracusano Federico Lentini (Milone Siracusa) con la misura di 55,23 e all’allievo di Giuliana Zuin rimane però il rammarico per aver fallito il podio visto che era arrivato a Rieti col nuovo personale fissato a Reggio Calabria con 67,24 che è anche il nuovo record regionale junior.

Nella finale del disco assoluti al 9° posto il palermitano Danilo D’Alessandro (Alperia Bolzano), 48,70 e 12° l’etneo Isidoro Mascali (Nissolino Roma), 45 metri.

Il modicano Carmelo Cannizzaro (n° 10) in azione negli States

L’IBLEO CARMELO CANNIZZARO A STELLE E STRISCIE. Negli Stati Uniti dove da quattro anni studia e corre per la Middle Tennessee University ancora un grande miglioramento per il fondista ibleo Carmelo Cannizzaro (Running Modica). In una riunione indoor in Virginia, l’allievo di Salvo Pisana ha corso i 3000 piani in 8’13” migliorando il suo precedente limite di 8’19” ottenuto a febbraio a Nashville. Un crono importante soprattutto in chiave 3000 siepi all’aperto la specialità dove Carmelo Cannizzaro eccelle da anni sulla scia di Giuseppe Gerratana l’altro modicano che in questa specialità in carriera ha vinto l’argento agli Europei Under 23.

