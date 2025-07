Atletica: alle 19 via allo spettacolo del Giro di Castelbuono, la corsa podistica più antica d’Europa

Sport

Campioni di ben nove Nazioni si sfideranno nell'edizione che precede quella dei 100 anni del 2026. L'azzurro Yeman Crippa prova a riportare sul podio più alto l'Italia, oro che manca dal 1989 con Bettiol. Ieri sera la consegna dei premi giornalistici "Ypsgro" e "Cristiana Matano"

Il Giro di Castelbuono, la corsa più antica d’Europa a grandi passi verso l’edizione del centenario del 2026. Oggi a Castelbuono nel tradizionale giorno di Sant’Anna patrona del centro madonita, si correrà l’edizione n° 99 pronta a regalare grandi emozioni con una “starting list” di assoluto valore aperta dall’azzurro Yeman Crippa, l’atleta capace di cancellare dall’albo dei primati italiani dei 5.000 e 10.000 una leggenda come Totò Antibo.

Via alle 19 da Piazza Margherita, 10 giri e la durissima salita di Via Mario Levante, per un totale di 11,270 km, in gara fondisti di ben nove Nazioni con Crippa che ritorna a Castelbuono dopo che nel 2016, giovanissimo, fu protagonista assoluto, 2° alle spalle del ruandese Muhitira, per provare a riportare l’Italia sul podio più alto visto che l’ultimo successo azzurro risale al 1989 con Salvatore Bettiol.

Non sarà facile perchè la concorrenza sarà tanta con la Spagna che insegue un magico bis dopo il successo nel 2024 di Ilias Fifa e si affida a Carlos Mayo 4° e 1° degli europei nel 2017 a Castelbuono, un personale di 27’25” sui 10.000.

E conoscono bene il suggestivo e impegnativo percorso del Giro anche altri due attesi protagonisti come il britannico Emile Cairess 3° nel 2023 e il norvegese Sondre Nordstad, 3° nel 2019 e attesa anche per Jack Rayner “re” indiscusso del fondo australiano e l’olandese Bjorn Koreman.

“Il Giro di Castelbuono – sottolinea Crippa – è la gara che mi ha lanciato verso l’atletica dei grandi. L’incontro con Totò Antibo e il bagno di folla con la gente festante è stato emozionante e lo ricordo sempre e il 2° posto mi ha aiutato per il futuro, gara tosta, dove si impara a tenere duro dal primo fino all’ultimo metro. Per me sarà un test importante per capire la bontà del lavoro fini qui svolto in vista della maratona dei Mondiali di Tokyo”.

Tanti anche i siciliani al via, in testa l’azzurro Giuseppe Gerratana e i due palermitani Alessio Terrasi campione italiano di maratona e Vincenzo Agnello allievi del prof. Tommaso Ticali e oltre 150 saranno i master che daranno vita alla gara vintage sui 5 km che scatterà alle 17,40, preceduta alle 17 dalle gare riservate alle categorie giovanili, dopo che stamattina per la gioia di Antonio Castiglia, presidente del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese che organizza l’evento, si è svolta la Baby Run con protagonisti giovanissimi dai 5 ai 10 anni.

E la festa del Giro di Castelbuono è già cominciata ieri sera con la tradizionale anteprima dedicata alla presentazione degli atleti in Piazza Margherita, nella serata condotta da due voci illustri del mondo dello sport: Franco Bragagna, storico giornalista Rai, e Federico Bini, voce nota dell’atletica. Tra gli ospiti d’eccezione due figure di primo piano del panorama tecnico dell’atletica: Renato Canova, considerato tra i migliori allenatori mondiali del mezzofondo prolungato, e Massimo Pegoretti, ex olimpico e attuale tecnico di Yeman Crippa.

Filippo Mulè, Valentina Bongiovanni e Tommaso Raimondo

IL PREMIO GIORNALISTICO YPSIGRO. Nel corso della serata con la regia dell’avv. Tommaso Raimondo la consegna del premio giornalistico Ypsigro che quest’anno è andato a Nicola Roggero giornalista sportivo e telecronista per Sky Sport; Fabio Bologna direttore di Sport Web Sicilia, Manlio Viola direttore di BlogSicilia e spazio anche all’impegno sociale e al ricordo con il premio “Cristiana Matano”, assegnato quest’anno alla collega Valentina Bongiovanni, premiata da Filippo Mulè marito dell’indimenticabile collega Cristiana.

Debora Marguglio, artista di Castelbuono, tra i soprani più apprezzate del panorama europeo

A impreziosire la serata la straordinaria voce del soprano Debora Marguglio, artista di Castelbuono, con due applauditissime esibizioni canore.

Il tradizionale taglio della torta per la festa dei 99 anni del Giro di Castelbuono

“Anche quest’anno – ha sottolineato il sindaco di Castelbuono Mario Cicero, affiancato durante il taglio della tradizionale torta, da Fausto e Nicola Fiasconaro da sempre vicini al Giro e da Antonio Castiglia – il 26 luglio, nell’edizione numero 99 che precede la festa del 2026 per i 100 anni del Giro, il popolo castelbuonese e gli sportivi presenti saranno pronti a ribadire i valori di una corsa che non ha smesso mai di essere simbolo di aggregazione, dialogo e autentico spirito sportivo. “A cursa di Sant’Anna” non è solo una gara di atletica, ma anche un messaggio di civiltà”.

Alle 19 diretta l’edizione numero 99 del Giro di Castelbuono sarà trasmessa in diretta su Raisport.