Atletica: altri quattro ori olimpici al Golden gala di Roma

Allman, Kerr, Hall e Lafond in gara, appuntamento 6 giugno

ROMA, 15 APR – Altri quattro campioni olimpici per un super Golden Gala. Crescono le medaglie d’oro di Parigi 2024 nel cast della tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma venerdì 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma: Valarie Allman nel disco, Hamish Kerr nell’alto, Quincy Hall nei 400, Thea LaFond nel triplo. Quattro stelle dei Giochi Olimpici che si aggiungono ai già annunciati Beatrice Chebet (5000) e Miltiadis Tentoglou (lungo), rispettivamente in sfida con Nadia Battocletti e Mattia Furlani. La statunitense Allman, vincitrice degli ultimi due ori olimpici a Tokyo e Parigi, tornerà al Golden Gala dopo il successo del 2023 nell’edizione disputata a Firenze. Si preannuncia anche una gara di salto in alto di livello con il neozelandese Hamish Kerr, medaglia d’oro a Parigi con 2,36 e tre volte consecutive sul podio ai Mondiali indoor. È atteso invece al debutto nel meeting italiano lo statunitense oro olimpico dei 400 metri Quincy Hall, già campione del mondo a Budapest nel 2023 con la staffetta 4×400 degli Stati Uniti. Prima partecipazione al Golden Gala anche per Thea LaFond che nel triplo ha superato i quindici metri in occasione degli ori ai Mondiali indoor di Glasgow (15,01) e alle Olimpiadi di Parigi (15,02).

