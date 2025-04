Atletica: anche la Figc corre la Race for the Cure

agenzia

Per edizione 2025 l'11 maggio federazione presente con suo stand

ROMA, 23 APR – Anche per l’edizione 2025, in programma domenica 11 maggio a Roma, la Figc si unisce alla Race for the Cure, l’evento simbolo di Komen Italia, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Da giovedì 8 maggio sarà attivo al Circo Massimo il “Villaggio della Salute, Sport e Benessere” dove saranno offerte gratuitamente consulenze specialistiche ed esami diagnostici. Per incoraggiare l’adozione di stili di vita più sani e la protezione della propria salute, saranno inoltre offerte a tutti sessioni pratiche di sport, fitness, yoga e qi-gong, meditazione, corretta alimentazione e non solo. La Figc sarà presente durante tutte le giornate con uno stand dedicato ed esporrà le coppe dei Mondiali 1982 e 2006, così come quella di Euro 2020, alla presenza delle due mascotte ufficiali Azzurra e Oscar. La FIGC scenderà anche in campo con una propria squadra, la squadra azzurra, che domenica 11 alle ore 10 sarà ai nastri di partenza per la tradizionale corsa o passeggiata di 2 o 5 chilometri o per la gara competitiva di 10km. Già nei giorni scorsi le calciatrici della Nazionale, con un video, avevano mostrato la loro vicinanza alla Race e agli obiettivi di Komen Italia. Le protagoniste della Race for the Cure saranno le donne in rosa: donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno che con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento a tutte le donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia. I fondi raccolti serviranno a sostenere la Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile di Komen Italia che offre a un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. Dal 2017 a oggi, la Carovana della Prevenzione con le sue unità mobili ha svolto oltre 800 giornate di promozione della salute femminile in 17 regioni italiane, offrendo prestazioni mediche gratuite ad oltre 200mila donne, in luoghi e realtà dove la prevenzione arriva con molta più difficoltà e dove si ha poco tempo per preoccuparsi di un bene così prezioso come la salute. Non solo la Race for the Cure, però: la Federazione supporterà anche la Carovana del Giubileo, il progetto sociale di tutela della salute femminile patrocinato dal Giubileo 2025, Dicastero per l’Evangelizzazione, nella tappa del 28 maggio presso la Parrocchia Santa Faustina Kowalska della Divina Misericordia.

