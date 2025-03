Atletica: assegnati a Vittoria i titoli regionali Studenteschi di cross. Santonocito, D’Orio, Romico e Livorno le stelle

Sport, Notizie

Centinaia alunni-atlete delle nove provincie siciliani hanno dato spettacolo sul collaudato tracciato di Parco Serra San Bartolo. Soddisfatti gli organizzatori

Il Parco Serra San Bartolo di Vittoria ancora una volta teatro di un grande evento di corsa campestre con centinaia di alunni/e che hanno dato vita alla finale regionale dei Campionati Studenteschi di cross. Nonostante le condizioni climatiche lo spettacolo non è mancato con gli alunni-atleti di tutte e nove le provincie siciliane che hanno dato il meglio.

L’etnea Alessia Santonocito (Ic Giovanni Verga Viagrande) taglia il traguardo

Pronostici rispettati nelle finali femminili con l’etnea Alessia Santonocito fresca dell’argento vinto ai tricolori cadette di Cassino che non ha avuto avversarie aggiudicandosi l’ennesimo titolo regionale. Alessia Santonocito in gara per l’Ic Giovanni Verga di Viagrande e tesserata per l’Altis Athletics del prof. Luigi Pennisi, ha vinto la finale cadette precedendo la palermitana Antonietta Bonanno (Ic Landolina-Guastella) e la peloritana Marta Maimone (Ic Santa Teresa di Riva).

Il podio cadette

A squadre il titolo è andato all’Ic Landolina-Guastella che oltre ai punti di Antonietta Bonanno ha centrato il successo grazie ai piazzamenti di Irene Ippolito (5ª), Giulia Aloisio (8ª) e Rebecca Palmeri (13ª).

Il palermitano Giuseppe Livorno (Ics Landolina-Guastella) al traguardo

Nei cadetti a segno il palermitano Giuseppe Livorno dell’Ics Landolina-Guastella. Livorno ha preceduto il compagno di squadra Gianluca Spallina e gli altri punti per aggiudicarsi il titolo a squadre sono arrivati da Gabriel D’Angelo (5°) e da Mattia Avellone (8°), mentre il podio individuale è stato completato dall’etneo Gabriel Andres Avatamanitei (Ic De Amicis Randazzo).

La siracusana Laura D’Orio (Ls Corbino Siracusa) vincitrice della prova allieve

Maia Pennisi e Alessia Santonocito, le due campionesse etnee dell’Altis Atletics.

Il podio allieve Maia Pennisi, Laura D’Orio e Ginevra Castello premiate dalla prof. Sara Traina

La siracusana Luisa D’Orio (Ls Corbino Siracusa) ha vinto la gara allieve, con l’allieva alla Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila che si è lasciata alle spalle l’etnea Maia Pennisi (Iis Liceo Marchesi) altra atleta dell’Altis Athletics e la palermitana Ginevra Castello che ha preceduto la gemella Silvia e hanno portato punti importanti al loro istituto, il Benedetto Croce che ha vinto il titolo a squadre con il team completato da Giorgia Bruno (5ª) e Alessandra Pollacia (16ª).

Maia Pennisi (490), Laura D’Orio (532) e Ginevra Castello (511) in azione nella gara allieve

Il siracusano Giuseppe Romico (Ls Corbino Siracusa)

Ha parlato siracusano anche la finale allievi con il successo del favorito Giuseppe Romico (Ls Corbino Sr) davanti al palermitano Ivan Guarnieri del Liceo Scientifico Statale Nicolò Palmieri che ha vinto la classifica a squadre grazie anche ai piazzamenti di Daniele Cuccia (5°), Mario Granata (6°) e Andrea Trapani (33°). A completare il podio individuale il peloritano Sebastiano Trifilò (Barcellona Medi), terzo al traguardo.

Fisdir podio allievi C21 Riccardo La Mantia

Allievi Dir: Angelo Padogano campione

I CAMPIONI FISDIR. Assegnati i titoli per gli alunni diversamente abili e per i cadetti si sono laureati campioni siciliani Souleymen Mohamed Tray (Psaumide Camarinese) per la categoria Hs; Emanuel Modica (Ic Capaci), categoria Dir e Salvatore Valletta (Ic Mario Rapidsardi), categoria Nv. Nella categoria cadette campionesse regionali Maria Faia (Ic De Amicis), categoria Nv e Cristiana Giunta (Ic Giovanni Paolo), categoria Dir.

Fisdir: podio allievi Dir

Negli allievi i titoli sono andati a Gabriele Di Vita (D’Acquisto Bagheria), categoria Dir; Angelo Padogano (DamianiAlmeyda-Francesco Crispi), categoria Hs; Gabriele Voscarelli (Is Vaccarini Ct), categoria Nv; Riccardo La Mantia (Lg Scaduto), categoria C21 e Manuele Coco (Pio La Torre) categoria Hfd. Nelle allieve Lidia Sorrentino (Finocchiaro Aprile) ha vinto la categoria Dir davanti a Sofia Candela (Florio Erice).

Il podio cadetti Fisdir

ORGANIZZAZIONE DOC. Soddisfatti gli organizzatori in testa i referenti per l’ambito territoriale di Ragusa, i proff. Sara Traina e Fabio Cilia affiancati dal Comune di Vittoria in testa l’assessore allo Sport Fabio Prelati, che hanno visto ripagato il loro impegno regalando un’altra grande giornata di sport, con la collaborazione degli altri docenti di Scienze Motorie e delle due referenti territoriali di Palermo Stefania Martorana e Claudia Galassi. Il tracciato del Parco Serra San Bartolo ormai si è confermato collaudatissimo e pronto in futuro ad ospitare altri grandi eventi.

Il gruppo dei docenti di Scienze Motorie capitanati dai referenti territoriali, i proff. Sara Traina e Fabio Cilia

Peccato solo che quest’anno non sia in programma la finale nazionale con molti degli alunni-atleti siciliani che sarebbero stati in grado di ben figurare e regalare altri allori alla nostra regione dopo quelli ottenuti a livello federale.

L’etneo Gabriele Voscarelli (Is Vaccarini) campione allievi categoria Nv

I docenti di Scienze Motorie referenti territoriali: Stefania Martorana e Claudia Galassi (Palermo), Fabio Cilia e Sara Traina (Ragusa)

