Atletica: Assoluti; a Fortunato e Curiazzi i titoli nella marcia

agenzia

A Caorle la seconda giornata dei campionati italiani

ROMA, 03 AGO – Agli Assoluti di Caorle è la mattinata della marcia. Titolo italiano numero 18 tra indoor e outdoor, il sesto nei 10 km su strada per Francesco Fortunato (Fiamme Gialle). Chiude in 39:19 davanti a Picchiottino (39:23) al personale dopo sette anni, e Orsoni, per la prima volta sotto i quaranta minuti con 39:43. La stagione più bella e vincente per Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), alla terza maglia tricolore dell’anno dopo il titolo della 35 km ad Acquaviva delle Fonti e dei 3000 indoor ad Ancona. A Caorle la lombarda strappa a poco più di due chilometri dal termine, dopo un avvincente testa a testa con Valentina Trapletti (Esercito) iniziato dalle primissime battute di gara, e conquista il trofeo dedicato all’indimenticata Anna Rita Sidoti. Completano il podio Trapletti e Sofia Fiorini (Libertas Unicusano Livorno).

