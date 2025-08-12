Atletica: asta a 6.29, Duplantis ritocca il suo record mondiale

agenzia

Il campione svedese ha migliorato il primato per la 13/a volta

ROMA, 12 AGO – Armand Duplantis, due volte campione olimpico, ha migliorato di un altro centimetro il record mondiale nel salto con l’asta che già gli apparteneva, portandolo a 6,29 metri, durante il meeting di atletica a Budapest. Lo svedese, 25 anni, ha battuto il record mondiale per la 13/a volta, la terza nel 2025, dopo Clermont-Ferrand (6,27 metri) a febbraio e Stoccolma (6,28 metri) a giugno. Questa sera ha superato l’asticella a 6,29 metri al secondo tentativo.

