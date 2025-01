Atletica: Campaccio azzurro dopo 31 anni, vince Battocletti

agenzia

L'azzurra domina la classicissima del cross

ROMA, 06 GEN – Dopo 31 anni un’azzurra torna al successo nel Campaccio, grande classica del cross internazionale. E’ il giorno di festa per Nadia Battocletti che esulta nell’edizione numero 68 a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano, l’ultimo successo tricolore era stato quello di Silvia Sommaggio datato 1994. Alla sua prima gara nella campestre dopo aver conquistato un mese fa il titolo europeo, la regina del mezzofondo si concede una passerella trionfale: corsa elegante e sorriso che incanta, nonostante la pioggia e i cinque gradi, l’argento olimpico dei 10.000 va subito in fuga a metà del giro iniziale sui tre in programma per un totale di 6 chilometri. Alla prima tornata il margine per la 24enne trentina delle Fiamme Azzurre è di sette secondi nei confronti delle avversarie, al penultimo passaggio di quasi mezzo minuto. Crono finale di 21:14 davanti a Elisa Palmero (Esercito, 21:58), a sua volta protagonista del recente titolo continentale a squadre, mentre chiude terza la finlandese Susanna Saapunki. Per Battocletti e’ il secondo successo stagionale in una tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour dopo quello di fine novembre ad Alcobendas, in Spagna.

