Atletica: capolavoro Andrea Dallavalle, argento a Tokyo nella finale iridata del salto triplo

Tutti aspettavano l'azzurro Diaz (non al meglio: 6°) e invece è arrivata l'impresa del giovane saltatore. Sesta medaglia per l'Italia che eguaglia il bottino di Goteborg 1995 e domani ci sarà da tifare per Nadia Battocletti sui 5000 e nella notte per i marciatori Antonella Palmisano e Francesco Fortunato. Attesa per le qualificazioni delle staffette 4x100 e 4x400 "targate" Di Mulo il tecnico catanese responsabile della velocità

I colori azzurri continuano ad illuminare il cielo di Tokyo. I Mondiali di atletica sono alle battute finali e oggi è arrivata la sesta medaglia per l’Italia grazie al capolavoro firmato nella finale del triplo da Andrea Dallavalle argento col nuovo personale a 17,64. Nella gara dove tutti si aspettavano l’acuto dell’altro azzurro Andy Diaz, primatista stagionale e vincitore due settimane fa della terza finale di Diamond League, ma oggi penalizzato da un problema fisico: ha chiuso eroicamente 6° con 17,09!

L’azzurro Andrea dallavalle argento nel slto triplo

Non stava invece nella pelle Andrea Dallavalle: “Inimmaginabile! È un salto che contiene tutto il lavoro e le batoste degli ultimi anni. Ho fatto all-in e sono stato ha premiato. Anche stavolta le mutande di Diabolik hanno portato bene. E che belli i complimenti di Matteo Berrettini dalla tribuna” e poi ha aggiunto felice: “E’ stato bello essere il campione mondiale per tre minuti. Andy Diaz è un grande campione ed è contento per me“.

Dallavalle ha compiuto una vera impresa atterrando a 17,64 all’ultimo salto, per balzare in testa alla dopo essere stato 4° da metà gara in poi, prima di vedersi superare dal decisivo 17,91 del fuoriclasse portoghese Pedro Pichardo. Bronzo al cubano Lazaro Martinez (17,49).

Antonella Palmisano dopo l’argento nella 35 km di marcia, stanotte insegue il podio nella finale della 20 km (Foto Fidal)

E a due giorni dalla fine della rassegna iridata giapponese l’Italia ha già eguagliato il record di 6 medaglie (2 ori, 2 argenti e 2 bronzi) di Goteborg 1995 e adesso dopo l’oro di Mattia Furlani nel lungo, i due argenti di Nadia Battocletti (10.000) e Antonella Palmisamo (35 km di marcia) e i due bronzi di Leo Fabbri (peso) e Iliass Aouni (maratona), ha la possibilità di incrementare il bottino.

Leo Fabbri bronzo nel peso

Nadia Battocletti d’argento nella finale dei 10.000

Ilias Aouani bronzo nella maratona

Nella notte italiana sono in programma le finali della 20 km (alle 0.30 di questa notte donne e alle 2.50 uomini) con Antonella Palmisano oro olimpico a Tokyo 2021 favorita per il podio che inseguirà al maschile Francesco Fortunato.

Nadia Battocletti impegnata nella batteria dei 5.000 dove domani sarà tra le attese protagoniste nella corsa al podio (Foto Fidal)

Domani alle 14,29 tornerà invece in pista Nadia Battocletti nella finale dei 5.000 che la vedrà in corsa per l’ennesimo podio. “Mi aspetta una finale complessa – confessa Nadia Battocletti – molto qualificata perché le avversarie si sono moltiplicate, però siamo a un Mondiale. Credo di aver recuperato dai 10.000 e l’obiettivo ora e pensare alla tattica da fare».

Filippo Di Mulo, responsabile della velocità azzurra

Marco Sicari responsabile comunicazione Fidal, i due marciatori Francesco Fortunato e Antonella Palmisano e i due sprinter Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo

E domani sarà anche la giornata delle staffette con i tre quartetti approntati dal prof. Filippo Di Mulo, catanese, responsabile della velocità azzurra che inseguono l’obiettivo minimo: le finali di domenica. Del gruppo azzurro della velocità fanno parte per la 4×100 l’etneo Filippo Randazzo e il siracusano Matteo Melluzzo e per la 4×400 donne la nissena Alice Mangione già ultima frazionista della 4×400 mista che ha chiuso al 7° posto nella prima giornata.

La sprinter nissena Alice Mangione ultima frazionista della 4×400 mista che ha chiuso al 7° posto, domani sarà impegnata nelle batterie della 4x 400 donne

Pronta a dare il suo contributo alla 4×100 donne la lombarda Alessia Pavese che si allena a Catania con il gruppo del prof. Di Mulo.

Alessia Pavese con il fidanzato Filippo Randazzo, il prof. Filippo Di Mulo e Alessia Mangione