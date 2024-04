Atletica: ci sarà anche l’etneo Di Paola alla Spartathlon, la regina mondiale delle ultramaratone sulla distanza dei 246 km

Sport, Notizie

Il brigadiere capo dei Carabinieri, specialista delle lunghe distanze, è stato estratto tra i partecipanti per prendere parte il 28 e 29 settembre alla gara che tutti gli utramaratoneti sognano di correre

Alla Spartathlon, la regina mondiale delle ultramaratone che tutti i fondisti sognano di correre e soprattutto concludere dopo ben 246 km di gara, ci sarà anche un catanese: Sebastiano Massimo Di Paola. Il brigadiere capo dei Carabinieri, in servizio alla Procura dei Minori, non nuovo a imprese su distanze lunghe, visto che ha corso già ben 18 gare sui 100 km col personale di 9h43’34” ottenuto il 17 febbraio scorso a Recanati; ha migliorato il suo record nella 24 ore su strada percorrendo 196 km a Cinisello Balsamo e nella classica maratona sui 42,195 km nel 2019 a Milano ha chiuso in 3h27’27”, è stato estratto tra i partecipanti alla Spartathlon in programma il 28 e 29 settembre.

L’ultramaratoneta Sebastiano Massimo Di Paola, brigadiere capo dei Carabinieri, in servizio alla Procura dei Minori

“Stento ancora ora a crederci – ci dice il brigadiere Di Paola, che dal 2023 difende i colori della Palombella Running di Avola – la Spartatlhon per gli ultramaratoneti di tutto il mondo è “il sogno”, la gara della vita. E’ stato bello vedere mia moglie e i miei figli, solitamente non particolarmente interessati alle gare estreme a cui partecipo, emozionarsi e gioire con me. Ovviamente le prossime settimane saranno importanti per decidere se partecipare o meno poiché per affrontare tutto ciò, oltre ad una scrupolosa preparazione atletica che già ho iniziato grazie al mio coach Antonio Recupero, avrei necessità di partner che mi supportino per sostenere le varie spese relative alla gara“.

Sebastiano Massimo Di Paola (Palombella Running Avola) al traguardo di una gara

“Ora sotto con gli allenamenti – continua Di Paola – che prevedono con 30 km al giorno più una seduta a settimana dai 40 agli 80 km. Il mio impegno c’è tutto speriamo di trovare supporto in modo da poter partire con l’assistenza che hanno tutti. Basti pensare che solo l’iscrizione per la gara costa 950 euro e ho tempo fino al 15 maggio per confermare l’iscrizione”.