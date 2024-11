Atletica: cross; Battocletti terza alla Cinque Mulini

agenzia

Vittoria dell'etiope Shimket. Tra gli uomini successo keniano

ROMA, 17 NOV – Si apre con il terzo posto alla Cinque Mulini la stagione di Nadia Battocletti nella campestre. L’azzurra, medaglia d’argento olimpica nei 10.000 a Parigi, riporta un’italiana sul podio a nove anni dall’ultima volta nella grande classica di San Vittore Olona (Milano), edizione numero 92, tra gli applausi del pubblico. Vince l’etiope Yenenesh Shimket davanti alla keniana Sheila Jebet. Per la 24enne trentina, due volte campionessa continentale su pista (5000 e 10.000) a Roma 2024, è la prima uscita nel cammino di preparazione verso gli Europei di cross dell’8 dicembre ad Antalya, in Turchia, dove punterà di nuovo in alto a dodici mesi dall’argento di Bruxelles, in attesa dell’impegno di domenica prossima nella gara spagnola di Alcobendas. “Mi sono divertita un sacco – le parole di Nadia Battocletti – e ho voluto osare in avvio, ma le avversarie erano più rodate. È una prova che serviva per togliere un po’ di ruggine dal motore, ho dato il 100 per cento. Parte da qui la nuova stagione con l’obiettivo di presentarmi all’Eurocross preparata il più possibile e in modo tranquillo”. Tra le azzurre quinta Ludovica Cavalli (Bracco Atletica, 19:13) che precede Valentina Gemetto (Dk Runners Milano, 19:21), Elisa Palmero (Esercito, 19:29) e Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano, 19:46), decima Federica Del Buono (Carabinieri, 19:52). Emozionante l’abbraccio all’arrivo tra Nadia Battocletti e Valeria Roffino (Fiamme Azzurre), più volte capitana della Nazionale di cross, diciottesima in 20:11 all’ultima gara della carriera: la piemontese era stata l’ultima italiana sul podio femminile della Cinque Mulini, terza nell’edizione del 2015. Al maschile sui 10,2 km trionfa il keniano Matthew Kipkoech Kipruto che si impone con 27:26 nel duello con il connazionale Andrew Kiptoo Alamisi, secondo, e Mathew Kipchumba Kipsang (27:45). Il migliore degli azzurri è Nekagenet Crippa (Esercito), all’undicesimo posto in 28:32, tallonato da Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto, 28:33), poi Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme Verona, 28:57) e Jacopo De Marchi (Esercito, 28:59). In un test sulla distanza lunga, quindicesimo il primatista italiano dei 1500 metri Pietro Arese (Fiamme Gialle, 28:59), già preselezionato per la staffetta degli Europei di cross.

