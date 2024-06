Atletica: da Abodi il via agli Europei 2024

agenzia

Cerimonia d'inaugurazione in piazza della Sfera

ROMA, 07 GIU – “Dichiaro ufficialmente aperti gli europei di atletica 2024”. Sono queste le parole con cui ha dato il via alla cerimonia d’inaugurazione degli europei di atletica leggera di Roma 2024 il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, presente sul palco allestito in piazza della Sfera. Un evento caratterizzato da diverse performance degli artisti sul palco che hanno intrattenuto i presenti prima per poi proseguire con la sfilata della bandiere digitali sulle musiche dei più grandi classici del cinema che hanno accompagnatoi danzatori sul palco. Ad assistere anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore allo sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato, il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, e l’ad della società in house del Governo, Diego Nepi Molineris, oltre al presidente della Fidal Stefano Mei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA