Atletica: da domani tricolori allievi/e a Molfetta, i fratelli Coppola, Borromini, Cavazzuti e Valenti guidano lo squadrone siciliano

Sport

Saranno 27 i talenti isolani in pista e in pedana in Puglia con la Siracusatletica che schiera la 4x400 allieve (D'Orio, Coletta, Aparo, Salonia) che ha battuto il record regionale che durava da 24 anni

Da domani a domenica a Molfetta si assegnano i titoli italiani allievi e allieve di atletica con in gara 1483 atleti in rappresentanza di 315 società, per contendersi i 40 titoli italiani in palio (20 maschili, 20 femminili). In palio la maglia tricolore e per molti il “pass” gli Europei Under 18 di Banska Bystrica in Slovacchia dal 18 al 21 prossimi.

Il trapanese Marco Coppola (133) e il palermitano Vittore Simone Borromini (129), stelle del fondo giovanile azzurro

“Pass” che hanno già centrato quattro siciliani, il trapanese Marco Coppola sui 1500 e 3000 che quest’anno ha corso in 3’49″54 e 8’19″38 e il fratello Luca sui 1500 (3’54″45); la saltatrice siracusana Elisa Valenti nel lungo (5,99) e triplo (13,05) e il palermitano Vittore Simone Borromini sui 3000 piani che èdiventato il secondo “all time” allievi dopo l’attuale presidente Fidal Stefano mei (8’03″71), correndo in 8’10″78. E questi quattro atleti, sono tra i siciliani di punta di una spedizione che sarà in pista e in pedana a Molfetta con ben 27 atleti con molti che puntano al podio e a conquistare il “pass” per gli Europei Under 18.

Campore Simone Borromini e il suo tecnico Giuseppe Giambrone

Il campione siracusano Luca Cavazzuti (Siracusatletica)

Luca e Marco Coppola allievi alla Real Paceco di Pino Barbata sono favoriti per il podio con Marco che correrà i 3000 con avversario per il titolo Vittore Simone Borromini allievo di Giuseppe Giambrone e sui 1500 parte col 2° crono tra gli iscritti, mentre Luca correrà i 2000 siepi dove è leader con 5’54″74 e 1500 dove punterà al podio anche Luca Cavazzuti (Siracusatletica), l’allievo di Salvatore Dell’Aquila che al primo anno in questa categoria ha già corso in 3’55″87.

La staffetta 4×400 della Siracusatletica che ha battuto l’annoso record regionale: il prof. Pasquale Aparo, Auroramaria Aparo, Viviana Salonia, Laura D’Orio, Assunta Coletta e il prof. Salvatore Dell’Aquila

La Siracusatletica arriva a Molfetta dopo la straordinaria impresa compiuta il 28 giugno scorso dal quartetto della 4×400 allieve capace a Siracusa durante il Meeting delle Feste Archimedee di battere il primato regionale con Laura D’Orio, Assunta Coletta, Aruroramaria Aparo e Viviana Salonia che hanno chiuso in 4’00″57 migliorando il 4’01″87 che dal 2000 apparteneva alla Pol. Europa Junior Palermo con Anna Guerrera, Grazia Real, Manuela Sciuto e Vincenzina Calì.

Il prof. Pino Maiori e l’azzurrina Elisa Valenti (lungo e triplo) dell’Atletica Siracusa

Nel lungo e triplo Elisa Valenti allieva all’Atletica Siracusa di Pino Maiori, col “pass” già in tasca, andrà a caccia del doppio titolo tricolore, impresa dhe aveva sfiorato nel 2023: oro nel lungo (6,02) e argento nel triplo (12,64).

Elisa Valenti (Siracusatletica) in azione

Sui 400 piani il tecnico Pasquale Aparo che già può contare in azzurro sul giro di pista Simone Giliberto pronto a difenedre i colori azzurri ai Mondiali Under 20 di Lima, schiera altri due talenti di Solarino nella “top ten” 2024: Daniele Salemi (48″78) e Nicolsa Oliva (48″86) già sotto il limite richiesto per andare in Slovacchia (49″25).

Daniele Salemi e il prof. Pasquale Aparo (Siracusatletica)

Nel mezzofondo donne Viviana Salonia sui 1500 parte col 7° tempo tra le iscritte (4’38″23) ma l’allieva di Salvatore Dell’Aquila oltre ad essere una combattente ha fatto vedere di avere ancora ampi margini di miglioramento.

Il prof. Salvatore dell’Aquila e la sua allieva Viviana Salonia (Siracusatletica)

TUTTI I SICILIANI IN GARA AI TRICOLORI ALLIEVI.

Nissolino Sal Catania: Diego La Penta (martello). Freelance Atletica Zafferarana: Edoardo Alberati (110 ostacoli). Altis Athletics: Asia parlato (100). Duilia Barcellona: Gaetano Munafò (5 km marcia). Atletica Savoca: Simone Ciatto (800). Cus Palermo: Alberto Di Cola (100) e Giuseppe Orofino (400 ostacoli). Atletica Partinico: Ottavio Parrino (triplo). Toscana Atletica: Vittore Simone Borromini (3000).

Filippo Modica e il prof. Salvo Pisana (Running Modica)

Goodluck Osaro, Salvatore Dell’Aquila e Luca Cavazzuti (Siracusatletica).

Running Modica: Filippo Modica (400 ostacoli). Milone Siracusa: Giuseppe Cacciotto (lungo e 110 ostacoli), Salvatore Cangemi (100 e 200), Michele Rizzone (peso). Atletica Siracusa: (Elisa Valenti (lungo e triplo). Siracusatletica: Antonio Alaimo (3000 e 2000 siepi), Auroramaria Aparo (200, 400 e 4×400), Luca Cavazzuti (800, 1500 e 4 x400), Assunta Coletta (4×400), Laura D’Orio (400 ostacoli e 4×400), Andrea Nocita (giavellotto), Nicolas Oliva (400 e 4×400), Goodluck Osaro (800 e 4×400), Daniele Salemi (400 e 4×400) e Viviana Salonia (1500 e 4×400). Real Paceco: Luca Coppola (1500 e 2000 siepi) e Marco Coppola (1500 e 3000). Atletica Leggera Sprint Tp: Giuseppe Cacioppo (alto).

Auroramaria Aparo, il prof. Pasquale Aparo e Nicolas Oliva

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA