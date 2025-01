Atletica: da Matteo Melluzzo a Riccardo Meli, fine settimana con in gara tanti big siciliani

Sport

Domani al meeting internazionale, memorial "Alessio Giovannini" di Ancona, i due sprinter in gara sui 60 e 400. Attesa per l'esordio sui 60 del saltatore Filippo Randazzo. A Padova in pista sui 400 i due azzurrini di Solarino Simone Giliberto e Daniele Salemi. Marcell Jacobs il 2 febbraio sui 60a Boston

L’atletica azzurra si avvia a grandi passi verso i primi appuntamenti internazionali della stagione al coperto, dagli Europei indoor di Apeldoorn in programma dal 6 al 9 marzo in Olanda, ai Mondiali di Nanchino dal 21 al 23 marzo in Cina. In questo fine settimana, in attesa dell’esordio negli States di Marcell Jacobs sui 60 (il 2 febbraio a Boston), in programma una serie di meeting che vedranno in pista e in pedana diversi big azzurri e tanti campioni siciliani.

Il tecnico etneo Claudio Licciardello e il suo allievo, il palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle)

Si comincia domani ad Ancona nella 4ª edizione del memorial Alessio Giovannini, il meeting internazionale inserito nel World Indoor Tour, nel ricordo dell’indimenticabile collega dell’Ufficio Stampa della Fidal. Ad Ancona pronta a brillare la stella di Elisa Valesin attesa al via dei 400, oro europeo Under 18 dei 200 e della staffetta nel 2024. Sui 400 uomini esordio del primatista italiano Luca Sito al debutto in maglia Fiamme Gialle e con a fianco il compagno di squadra Riccardo Meli, il palermitano allievo del tecnico etneo Claudio Licciardello e con lui gli altri protagonisti dell’argento con la 4×400 agli Europei di Roma: Vladimir Aceti, Lorenzo Benati e Brayan Lopez.

Il siracusano Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle)

In tema di velocità c’è grande attesa per il debutto di due allievi del prof. Filippo Di Mulo, il siracusano Matteo Melluzzo e l’etneo Filippo Randazzo che ha lasciato i salti per dedicarsi allo sprint. I due troveranno avversari di spessore come l’altro azzurro Samuele Ceccarelli e il cingalese Yupun Abeykoon. Sui 60 donne in gara anche la siracusana Alessia Carpinteri (Cus Catania) e la palermitana Svetlana Fanale (Cus Palermo).

La sprinter di Solarino Alessia Carpinteri (Cus Catania)

La sprinter palermitana Svetlana Fanale (Cus Palermo)

Il saltatore siracusano Andrea Magnano (Milone Siracusa)

Nell’alto in pedana Matteo Sioli, argento ai Mondiali Under 20 nel 2024 e capace lo scorso dicembre di ottenere il personale con 2,25. In pedana anche il siracusano Andrea Magnano (Milone Sr), 2,10 di personale e la settimana scorsa a Modena già a 2,07 e il calabrese Ernesto Pascone del Cus Palermo, 2,17 di personale e per il Cus in pedana nel triplo Francesca Orsatti.

Nicolas Oliva, Daniele Salemi, il prof. Pasquale Aparo e Simone Giliberto (Siracusatletica)

Goodluck Osaro, il prof. Salvatore Dell’Aquila e Luca Cavazzuti (Siracusatletica)

SIRACUSATLETICA SU PIU’ FRONTI. Sempre domani ma a Padova in gara il quartetto di Solarino della Siracusatletica composto dai due azzurrini Simone Giliberto e Daniele Salemi, Nicolas Oliva e Auroramaria Aparo in gara sui 400 piani, allievi del prof. Pasquale Aparo. Domenica invece il team siracusano del prof. Salvatore Dell’Aquila sarà impegnato a Padova con un terzetto, sui 3000 in gara sugli l’azzurrino Luca Cavazzuti e sui 400 piani Goodluck Osaro e Davide Gurrieri.

La sprinter iblea Megane Aprile (Running Modica)

DOMENICA SI REPLICA AD ANCONA CON TANTA SICILIA. Domenica Ancona ospiterà invece un meeting nazionale open che vedrà impegnato un nutrito gruppo di atleti siciliani. Sui 60 piani tornerà in pista Svetlana Fanale che troverà l’iblea Megane Aprile della Running Modica che al maschile schiererà Giorgio Iozzia, Mattia Sammito e Lorenzo Tumino. Per il Cus Catania in gara l’iblea Gaia Denaro e Cristian Zucchero (60); per l’Atletica Siracusa le due iblee Chiara Artimagnella (400) e Simona Capodici (60) e Roberta Fazzino (60); per la Padua Ragusa Flavio Nicosia e Carla Salvo Rossi (60) e per la Milone Siracusa Nicholas Battaglia Pitinello, Salvatore Cangemi e Lorenzo Liuto (60 e 400).

Il prof. Giuseppe Catarrasi e il suo allievo Mirko Campagnolo

LANCI A SIRACUSA. Domani invece al campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa è in programma una riunione open su pista e la prima prova regionale del Trofeo nazionale Lanci organizzato dalla Milone Siracusa. Attesi in pedana l’ibleo Mirko Campagnolo (Milone) nel peso e il palermitano Gaetano De Gaetano (Siracusatletica) nel martello.

Edoardo Scotti, Fabrizio Fanni, Giacomo Zilocchi, il prof. Filippo Di Mulo e Dalila Kaddar

AZZURRI DELLO SPRINT A CATANIA. Intanto a Catania continuano gli stage dei velocisti azzurri. In questi giorni è la volta del quattrocentista Edoardo Scotti e il suo allenaore Giacomo Zilocchi e dell’altra sprinter Dalia Kaddari col suo tecnico Fabrizio Fanni, al lavoro in vista delle prime gare della stagioni sotto gli sguardi del prof. Filippo Di Mulo, il tecnico catanese, responsabile della velocità azzurra.

DOMENICA LA MARATONA DI RAGUSA. Domenica è in programma la Maratona di Ragusa, l’evento organizzato dalla No al Doping Ragusa, che quest’anno festeggia il ventennale con fondisti che arriveranno anche da Brasile, Canada, Irlanda e Danimarca. Appuntamento per tutti gli appassionati in via Feliciano Rossitto: alle 8 il via della prova sui 42,195 km e alle 9,45 toccherà ai fondisti che prenderanno alla mezza maratona. Previste anche la Walking sui 21 km e la Family Run “Cuori in Movimento” con partenza da piazza San Giovanni.

Enzo Taranto fondista della No Doping in gara domenica alla Maratona di Ragusa

