Atletica: da sabato i talenti di quattro società siciliane impegnati nelle finali tricolori giovanili

Le allieve del Cus Palermo alla Finale "A" Argento di Pescara e finale di Serie B a Molfetta per le allieve dell'Atletica Siracusa e gli allievi di Milone Siracusa e della Siracusatletica di Salvo Dell'Aquila reduci dallo strepitoso record italiano con la 4x800 allievi

La stagione dell’atletica su pista è ormai alle battute finali. Sabato scorso al 3° “Caccia al Record” di Siracusa, la Siracusatletica è entrata di diritto nella storia dell’atletica italiana. La società del prof. Salvatore Dell’Aquila dopo i due record italiani ottenuti nel 2023 con la staffetta 3×1000 cadetti con Luca Cavazzuti, Goodluck Osaro e Simone Litrico che chiusero in 8’01”80 e il record con la staffetta svedese (200-400-600-800) con Luca Cavazzuti, Goodluck Osaro, Simone Litrico e Davide Cavazzuti in 4’41”67 battendo il vecchio record italiano della Polisportiva Libertas Militello che nel 1994 avevano corso in 4’47”2, è arrivato l’ennesimo primato nazionale di assoluto livello tecnico.

Osaro Goodluck, Giuseppe Romico, il prof. Salvatore Dell’Aquila, Luca Cavazzuti, Davide Gurrieri fanno festa dopo aver stabilito il nuovo record italiani della 4×800 allievi.

Al campo “Di Natale” di Siracusa il quartetto della 4×800 allievi della Siracusatletica con Davide Gurrieri, Giuseppe Romico, Goodluck Osaro e Luca Cavazzuti ha chiuso in 7’52” migliorando il record italiano che deteneva dal 2014 il quartetto della Firenze Marathon con 7’54”4.

Un gruppo di campioni allievi e allieve del Cus Palermo con i tecnici Francesco e Nicola Siracusa e Paolo Pecora

FINALI TRICOLORI: CUS PALERMO IN POLE. E adesso questo quartetto insieme agli altri compagni di squadra della squadra allievi prenderà parte alle finali tricolori di società che vedranno coinvolte altre tre società siciliane. In testa il Cus Palermo allieve impegnato sabato e domenica nella Finale “A” Argento di Pescara con una squadra competitiva con la stella Giorgia Marfia, la sprinter allieva di Francesco Siracusa che quest’anno ha corso i 100 in 12″24 e i 200 in 24″76.

TRE TEAM SIRACUSANI ALLA FINALE B. Saranno invece tre le squadre siciliane impegnate nella Finale di Serie B in programma sabato e domenica a Molfetta. Tra gli allievi la Milone Siracusa di Maurizio Roccasalva e la Siracusatletica di Salvatore Dell’Aquila e tra le allieve l’Atletica Siracusa guidata dal tecnico Pino Maiori.

LE SQUADRE. Ecco le quattro squadre siciliane impegnate sabato e domenica nella Finale A Argento allieve di Pescara (Cus Palermo) e nella finale di Serie B di Molfetta (Milone Siracusa e Siracusatletica allievi e Atletica Siracusa allieve).

La formidabile sprinter Giorgia Marfia (Cus Palermo)

Cus Palermo: Fabiana Cammarata (400 hs, staffette 4×100 e 4×400); Giulia Cappello (4×100); Teresa Cappuzzello (giavelloto e martello); Giuliana Crimi (marcia 5 km); Carloa Lanzafame (lungo e staffette 4×100 e 4×400); Giorgia Marfia (100, 200 e 4×100); Giuseppe Orofino (100 hs, 400 p. E 4×400); Rebecca Randazzo (triplo e alto); Gaia Romano (peso e disco); Clara Sergio (2000 siepi e 3000 p.) e Matilde Zambito (800, 1500 e 4×400).

I proff. Pasquale Aparo e salvatore Dell’aquila (Siracusatletica)

Siracusatletica: Nicolò Bianca (2000 siepi, alto e 4×400); Salvatore Canonico (peso, martello); Luca Cavazzuti (1500, 3000 e 4×400); Luigi Genovesi (100, 200 e 4×100), Francesco Gentile )asta e marcia 5 km); Davide Gurrieri (800, 4×100 e 4×400); Osaro Goodluck (giavellotto, 400 p. e 4×100); Ottavio Parrino (triplo, lungo e 4×1009; Nicholas Raiti (disco) e Giuseppe Romico (400 e 100 hs e 4×400).

Lorenzo Iacono e Arturo Artimagnella (Milone Siracusa)

Milone Siracusa: Arturo Artimagnella (800, 1500 e 4×400); Ettore Corsaro (marcia 5 km); Moussa Diarrassouba (100, 400 hs e 4×100); Andrea Giuliano (100 hs, lungo e 4×100); Andrea Grasso (4×400); Riccardo Gravina (asta); Lorenzo Iacono (triplo e 4×100); Diego La Penta (martello e disco); Isidoro Manzella (giavellotto, alto e 4×100); Manuel Meli (200, 400 e 4×100); Michele Rizzone (peso) e Giulio Taormina (200 siepi, 3000 p. E 4×400).

Il prof. Pino Maiori (Atletica Siracusa)