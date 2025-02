Atletica: da sabato tricolori Assoluti, tra le stelle azzurre, la nissena Alice Mangione (400) e l’etneo Filippo Randazzo (60)

Sport

Saranno ben otto i magnifici campioni isolani, in pista e in pedana anche Riccardo Meli, Giulia Aprile, Svetlana Fanale, Megane Aprile, Alessia Carpinteri, Andrea Magnano e il calabrese del Cus Palermo Ernesto Pascone. Triangolare giovanile in Francia, in azzurro il solarinese Simone Giliberto

I big dell’atletica azzurra in pista sabato e domenica al Palasport di Ancona nel più importante appuntamento al coperto della stagione: i tricolori Assoluti indoor.

In pista e in pedana e per molti ultima occasione per centrare il “pass” o migliorare il ranking per partecipare agli Europei indoor in programma dal 6 marzo ad Apeldoorn in Olanda e ai Mondiali al coperto in programma dal 21 marzo a Nanchino in Cina.

La nissena Alice Mangione (Cs Esercito), sui 400 piani indoor ha battuto un record italiano che durava da 29 anni

Ad Ancona attesa per la nutrita pattuglia di atleti siciliani con in testa la neoprimatista italiana indoor dei 400 piani, la nissena Alice Mangione, prima italiana nella storia sotto i 52″ al coperto con il 51″75 ottenuto dieci giorni fa a Karlsruhe in Germania. “Ho già il minimo per gli Europei – ci dice Alice Mangione in gara per il Cs Esercito – e quello di Ancona sarà l’ultimo test in vista della rassegna continentale in Olanda“.

Lo sprinter etneo Filippo Randazzo (Fiamme Gialle)

Mancano invece solo 3 centesimi al neo sprinter etneo Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), che dopo aver lasciato i salti è passato alla velocità e si allena a Catania con il gruppo del prof. Filippo Di Mulo. Il campione di San Cono all’esordio in pista dopo i tanti anni in pedana nel lungo (8,12 di personale, pluricampione italiano e finalista ai Giochi di Tokyo 2021) ha corso all’esordio in 6″63 e ad Ancona oltre al titolo domenica punta al 6″60 che serve per andare in Olanda.

Filippo Randazzo nella sua prima gara da sprinter nel 2025 al memorial “Alessio Giovannini” di Ancona: 6″63

“Sto bene – ci dice Filippo che purtroppo al suo fianco non avrà il compagno di squadra e di allenamenti, il siracusano Matteo Melluzzo ai box per un infortunio – e spero ad Ancona di centrare il “pass” per gli Europei per chiudere al meglio questa mia prima stagione al coperto da velocista”.

Il siracusano Matteo Melluzzo e l’etneo Filippo Randazzo

Ad Ancona Filippo Randazzo nella corsa al titolo e al “pass” avrà come avversari il campione europei indoor in carica Simone Ceccarelli e gli altri due azzurri Awuah Baffour e Yassin Bandaogo.

Svetlana Fanale (Cus Palermo) e Megane Aprile (Running Modica) in gara sui 60 piani

La solarinese Alessia Carpinteri (Cus Catania) in azione

Sui 60 donne con favorita d’obbligo l’azzurra Zaynab Dosso, bronzo iridato e vincitrice sabato a Torun in 7″05 a 3 centesimi dal suo record italiano, ai blocchi di partenza ben tre velociste siciliane a caccia della finale di domenica: Svetlana Fanale, 7″42 allieva al Cus Palermo di Francesco Siracusa; Megane Aprile, 7″44 allieva alla Running Modica di Mariano Di Mauro e Alessia Carpinteri, 7″53 allieva al Cus Catania di Filippo Di Mulo.

Il velocista palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle)

E rimanendo nella velocità sui 400 insegue il bis tricolore il palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle), allievo dell’etneo Claudio Licciardello, in una gara dove il favorito è il primatista all’aperto Luca Sito già sceso a 46″27.

La fondista siracusana Giulia Aprile

La siracusana Giulia Aprile (Cs Esercito) reduce da uno stage in Portogalo con il suo nuovo tecnico, Stefano Baldini il “Dio di Maratona”, punta al doppio podio su 1500 e 3000 (favorita Marta Zenoni neo primatista italiana dei 1500) che da sempre al coperto la vedono grande protagonista in Italia e in Europa.

Andrea Magnano (Milone Siracusa) in gara nella finale del salto in alto

Nel salto in alto la Sicilia ha tutte le carte in regola per salire sul podio con il calabrese Ernesto Pascone del Cus Palermo, personale di 2,17 e il siracusano Andrea Magnano (Milone Siracusa), il saltatore plasmato da Luisa Celesia, che ha superato i 2,12, migliorando dopo 40 anni il record provinciale e sociale che apparteneva al mitico Massimo Cortese.

Il calabrese Ernesto Pascone del Cus Palermo, in gara nell’alto

IN AZZURRO IL SOLARINESE SIMONE GILIBERTO. Le squadre giovanili azzurre l’1 marzo a Metz in Francia saranno impegnate nel triangolare con i padroni di casa e il Portogallo e nella squadra Under 18 in gara sui 400 piani ci sarà il campione italiano junior Simone Giliberto (Fiamme Gialle), lo sprinter di Solarino allievo del prof. Pasquale Aparo.

Il prof. Pasquale Aparo e il suo allievo, l’azzurro Simone Giliberto (Fiamme Gialle)

Costretta al forfeit la siracusana Elisa Valenti, la campionessa italiana junior del salto in lungo, l’allieva di Pino Maiori all’Atletica Siracusa, alle prese con un infortunio.

La campionessa italiana del lungo junior, la siracusana Elisa Valenti (Atletica Siracusa), costretta al forfeit per l’incontro Francia-Italia-Portogallo Under 20

