Atletica: dalle imprese di Totò Antibo ai titoli tricolori di Alessio Terrasi, Altofonte rimane sul tetto d’Italia

Sport

L'allievo del prof. Tommaso Ticali ha vinto la Pistoia-Abetone di 50 km bissando il successo tricolore del 2023, dopo aver vinto nel 2018 il titolo italiano di maratona

Dici Altofonte e ti vengono in mente le grandi gesta di Totò Antibo, il più grande fondista italiano di tutti i tempi capace sui 5.000 e 10.000 di scrivere pagine di storia dell’atletica. E nel centro palermitano è nato anche un altro grande fondista siciliano, Alessio Terrasi, classe 1990, diventato negli ultimi anni sotto la guida del prof. Tommaso Ticali, ex fondista azzurro, tra i migliori maratoneti e ultramaratoneti italiani.

Il grande Totò Antibo, il più grande fondista italiano di tutti i tempi

Alessio Terrasi, classe 1990, taglia il traguardo della Pistoia-Abetone laureandosi per la seconda volta campione italiano Assoluto sui 50 km

L’ultima perla di Alessio Terrasi è arrivata domenica scorsa alla Pistoia-Abetone di 50 km valida per il titolo tricolore assoluto che ha visto l’allievo del prof. Ticali concedere un magico bis. E così mentre a La Spezia la Sicilia faceva festa per i titoli Assoluti vinti sui 100 dal siracusano Matteo Melluzzo (10″12, primato personale) e sui 400 dalla nissena Alice Mangione, Alessio si aggiudicava il tricolore assoluto sui 50 km bissando quello del 2023 a Castel Bolognesein 3h02’34”.

La nissena Alice Mangione e il siracusano Matteo Melluzzo campioni italiani Assoluti 2024 sui 400 e 100

Alessio Terrasi ha vinto la suggestiva e prestigiosa 47ª edizione della 50 km Pistoia-Abetone, alla fine di una prestazione straordinaria e in una delle ultramaratone più dure d’Europa (30 km in salita!), ha sbaragliato il campo chiudendo in 3h35’38” su un lotto di atleti provenienti da Spagna, Germania, Polonia, Cina, Giappone, Australia, Costa d’Avorio e Stati Uniti.

Alessio Terrasi campione d’Italia 2024 della 50 km

Per Alessio Terrasi in gara per il Gs Parco Apuane, si tratta del terzo titolo italiano Assoluto in carriera dopo quello del 2018 nella maratona a Ravenna (è stato poi secondo nel 2021 e 2022) e questi due vinti nella 50 km, che premiano la tenacia di questo fondista che non molla mai e che ha trovato con un grande tecnico come il prof. Tommaso Ticali, la strada giusta per scrivere altre pagine di storia delle maratone e ultramaratone in Italia.

Il prof. Tommaso Ticali e Alessio terrasi

Per il prof. Tommaso Ticali si tratta del 47° titolo italiano vinto come allenatore, ben 17 assoluti con atleti come il vicecampione di maratona Vincenzino Massimo Modica, la campionessa d’Europa di maratona Anna Incerti e il marito Stefano Scaini e gli altri a livello giovanili.

Vincenzo Modica, il prof. Tommaso Ticali e Anna Incerti

La campionessa d’Europa di maratona Anna Incerti e il prof. Tommaso Ticali

La carriera di Terrasi è caratterizzata da una crescita costante e da una dedizione esemplare. Nonostante i successi sportivi, Alessio infatti continua a lavorare nell’impresa edile del padre, allenandosi all’alba prima di iniziare la giornata lavorativa. Questo impegno quotidiano è testimonianza del suo spirito di sacrificio e della sua passione per la corsa. Per Alessio, questo secondo tricolore assoluto sui 50 km vinto alla Pistoia-Abetone, rappresenta un ulteriore passo avanti in una carriera brillante e promettente, segnata da sacrificio, passione e dedizione.

“Ringrazio sempre il prof. Tommaso Ticali, che in questi anni mi ha fatto fare un grande salto di qualità – le parole di Alessio Terrasi – portandomi sul tetto d’Italia”.