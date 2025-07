Atletica: Desalu sprint, 20″12 nei 200 in Germania

agenzia

Secondo tempo in carriera a 4 centesimi dal record personale

ROMA, 18 LUG – A quattro centesimi dal record personale con il secondo tempo in carriera. Bella prova di Fausto Desalu al meeting di Wetzlar, in Germania, dove l’azzurro domina sui 200 metri con il crono di 20″12. Lo sprinter delle Fiamme Gialle incassa un nuovo passo avanti stagionale, abbassando di sei centesimi il 20″18 siglato a Madrid in occasione del secondo posto in Coppa Europa. Ma soprattutto il campione olimpico della 4×100 a Tokyo 2021 si porta vicino al suo primato di 20″08 stabilito nella scorsa estate in Svizzera, a La Chaux-de-Fonds, e fa meglio rispetto al 20″13 degli Europei di sei anni fa a Berlino, rimasto a lungo il proprio limite sulla distanza. L’acuto arriva alla seconda gara nell’arco di un’ora, dopo aver corso in 10″25 (+0.1) nei 100 metri eguagliando il ‘season best’ del Roma Sprint Festival allo stadio dei Marmi e anche in questo caso a quattro centesimi dal personale di 10″21 realizzato a Savona nel 2022.

