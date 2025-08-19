Atletica: Diamond League; domani Losanna, Furlani sfida il mondo

agenzia

Cast stellare nel lungo. Nel peso Fabbri e Weir contro Kovacs

ROMA, 19 AGO – Domani a Losanna è l’ora di ‘Athletissima’, il tredicesimo meeting della Wanda Diamond League, cui seguiranno il Memorial Van Damme a Bruxelles venerdì 22 agosto e la due giorni della finale ancora in terra elvetica, a Zurigo il 27 e 28 agosto, preludio ai Mondiali di Tokyo del 13-21 settembre. Per il campione del mondo indoor del salto in lungo Mattia Furlani si tratta del terzo impegno stagionale nel circuito, dopo il secondo posto nel Golden Gala Pietro Mennea e il quarto a Londra lo scorso luglio. L’azzurro delle Fiamme Oro ritrova proprio l’avversario che all’ultimo salto gli ha negato il successo all’Olimpico, l’australiano Liam Adcock, in una gara qualificatissima con sette lunghisti tra i primi dieci della stagione outdoor: oltre all’azzurro e ad Adcock, presenti l’olimpionico greco Miltiadis Tentoglou, i tre giamaicani Pinnock, McLeod e Gayle, lo svizzero Ehammer, l’uzbeko Anvarov e il portoghese Gerson Baldé. Primato del meeting, 8,56 di Ivan Pedroso, stabilito 30 anni fa. Per Leonardo Fabbri (Aeronautica), tornato a 22,10 con il secondo posto di sabato a Chorzow, e Zane Weir (Fiamme Gialle) un cast di rivali con personal best superiore ai 22 metri e uno, Joe Kovacs, ben oltre i 23. Con Kovacs, i tre connazionali qualificati dai Trials di Eugene, Josh Awotunde, Payton Otterdahl (vincitore in Polonia con 22,28) e Adrian Piperi, più Roger Steen, gli immancabili Tom Walsh, Rajindra Campbell e il nigeriano Enekwechi. Il primato del meeting è di Ryan Crouser (22,91 nel 2021). Il quarto azzurro in gara è Lorenzo Simonelli (Esercito), di nuovo sui blocchi in un 110 ostacoli valido per la Diamond League dopo la poco fortunata uscita in Slesia dove si è fermato a metà gara. Per il romano campione europeo ci saranno avversari come lo spagnolo Enrique Llopis, il primatista svizzero Jason Joseph, il francese Just Kwaou-Mathey (12.99 di recente) e gli statunitensi Cordell Tinch (world leader in 12.87), Dylan Beard, Trey Cunningham e Jamal Britt. Il meeting ‘Athletissima’ di Losanna sarà trasmesso in diretta tv dalle 20 alle 22 su Rai 3 e Sky Sport Arena.

