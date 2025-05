Atletica: Diamond League, Sibilio vince i 400hs a Doha

agenzia

Secondo posto per la astista Bruni, buon esordio Tortu nei 200

ROMA, 16 MAG – La vittoria di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli e il secondo posto di Roberta Bruni nell’asta sono i risultati più eclatanti per la pattuglia azzurra che ha partecipato a Doha, in Qatar, alla terza tappa della Wanda Diamond League. Ci sono stati poi l’esordio incoraggiante di Filippo Tortu nei 200 metri, quinto in 20.41 nella gara vinta dall’oro olimpico Letsile Tebogo (20.10), l’altro quinto posto conquistato da Lorenzo Simonelli nella prima gara dell’anno nei 110 ostacoli, a tre decimi dal vincitore Rasheed Broadbell, e la sesta piazza nell’alto per Matteo Sioli e Marco Fassinotti. In Qatar erano assenti i big degli ostacoli ma Sibilio con un finale importante ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito, un risultato che darà fiducia al vice campione europeo, ottenuta col tempo di 49.32. Nella sta femminile, la primatista italiana, ha saltato 4,63 ed è stata superata solo dalla britannica Molly Caudery (4,75), quota che Bruni ha provato invano per tre volte.

