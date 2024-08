Atletica: Diamond League; Tamberi vince in Polonia

agenzia

Prima gara dopo i Giochi per azzurro che salta 2.31 a Chorzow

ROMA, 25 AGO – Vittoria per Gianmarco Tamberi nella tappa polacca di Diamond League al “Silesia Kamila Skolimowska Memorial”. L’azzurro, reduce dalla sfortunata parentesi olimpica, cercava un piccolo riscatto e l’ha trovato, vincendo nel salto in alto davanti all’ucraino Doroshchuk: decisivo il 2.31 al secondo tentativo, mentre l’altro italiano Stefano Sottile si è fermato al tentativo dei 2.26 per un settimo posto finale, meglio dell’oro di Parigi Kerr, clamorosamente già eliminato.

