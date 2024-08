Atletica: Diaz ‘al Golden Gala proverò a fare 18 metri’

agenzia

'Da Parigi non potevo tornare senza una medaglia'

ROMA, 29 AGO – “Sono felice e soddisfatto del bronzo. In questi due anni abbiamo alzato asticella dei miei risultati e l’Olimpico è una pista magica, gli europei hanno dimostrato che si possono fare belle misure. Io cercherò di fare 18 metri”. Lo ha detto Andy Diaz, bronzo olimpico nel triplo salto in lungo a Parigi, alla vigilia del Golden Gala. Ripercorrendo la gara olimpica, Diaz ha ricordato che “nella qualifica a Parigi non so cosa sia successo, facevo cose sbagliate e sembravo un bambino. A livello di testa ero carico, ma sbagliavo tanto. In finale è stato tutto diverso, non potevo tornare in Italia senza una medaglia.Dopo il primo salto mi sono liberato”.

