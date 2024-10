Atletica: Diaz ‘Non avevo nulla, tutta l’Italia mi ha aiutato’

agenzia

Bronzo olimpico, 'medaglia è un ringraziamento'

ROMA, 25 OTT – “Ero in mezzo a una strada, non avevo niente. Fabrizio Donato mi ha allungato una mano e umanamente è stata una cosa meravigliosa trovare una famiglia, una casa. Poi abbiamo cominciato a lavorare insieme, arrivando tanto avanti in soli tre anni, fino al podio olimpico. Ma tanti mi hanno aiutato, direi tutta l’Italia e sono felice di averle portato una medaglia”. Lo ha detto Andy Diaz, bronzo nel salto triplo a Parigi, raccontando la sua storia al “Sinodo dello sport”, iniziativa promossa da Athletica Vaticana in corso a Roma, con la partecipazione di azzurri olimpici e paralimpicI e atleti del team olimpico dei rifugiati. “Con Andy siamo riusciti a fare qualcosa di speciale grazie a tutta l’italia – ha sottolineato Donato, suo allenatore . La cosa piu grande non è stata la medaglia ma aver aiutato lui e aver fatto nascere un grande rapporto umano e sportivo. Siamo stati fortunati ad incontrarci”.

