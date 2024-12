Atletica: domani gli Europei di cross, l’azzurra Nadia Battocletti dopo i trionfi di Roma e Parigi vuole chiudere il 2024 con l’ennesimo podio

Sport

Vuole entrare nella storia: nessuna italiana ha vinto l'oro assoluto in questa competizione. Tra gli azzurri Yeman Crippa punta all'ennesimo podio dopo quelli vinti nelle 11 precedenti partecipazioni. Niente siciliani al via: Borromini ha rinunciato, Viviana Salonia ha sfiorato la convocazione

La ciliegina sulla torta per chiudere un 2024 stellare. L’azzurra Nadia Battocletti, doppio oro agli Europei dello scorso giugno a Roma su 5.000 e 10.000 e argento olimpico sui 10.000 e quarta sui 5.000 ai Giochi di Parigi, domani va a caccia del titolo europeo di cross nella rassegna continentale in programma ad Antalya in Turchia.

Nadia Battocletti ai Giochi di Parigi dopo l’argento sui 10.000

E Nadia Battocletti domani potrebbe entrare nella storia anche perchè nessunaatleta italiana ha mai vinto la medaglia d’oro assoluta agli Europei di cross e soprattutto nessuna fondista europea ha mai completato il “triplete”’ di titoli nelle tre categorie: Under 20, Under 23 e Assoluta).

Nadia Battocletti per la gioia di papà Giuliano che la allena, agli Europei di cross ha vinto quattro ori consecutivi nelle categorie giovanili tra il 2018 e il 2022 e l’argento al debutto tra le assolute nel 2023, e ora la possibilità di regalare all’Italia un’altra perla, per meritarsi uno storico tris che nella storia della competizione non è mai riuscita a una donna, e soltanto una volta al maschile grazie all’Andrea Lalli.

Yeman Crippa, il presidente della Fidal Stefano Mei e Nadia Battocletti

Domani saranno 41 gli azzurri in gara in Turchia (21 donne e 19 uomini) e oltre su Nadia Battocletti il d.t. Antonio La Torre può puntare su altre punte come Yeman Crippa, argento agli Europei di cross del 2019 e alla sua 12ª presenza in questa competizione con all’attivo anche 2 ori e 1 bronzo Under 20 e 2 bronzi nella categoria Under 23.

Atleti, tecnici e dirigenti azzurri alla vigilia degli Europei di cross di domani in Turchia

Italia in gara con tutte e sette le squadre con la staffetta mista che può contare sui due primatisti italiani dei 1500, Pietro Arese e Sintayehu Vissa, che saranno affiancfati da Marta Zenoni e Sebastiano Parolini.

SICILIANI OUT. Non ci saranno siciliani in gara con il palermitano Vittore Simone Borromini, allievo al Tuscany Camp di Giuseppe Giambrone che aveva ottenuto la qualificazione, ma è stato costretto al forfeit per problemi fisici, mentre ha sfiorato la convocazione che avrebbe meritato, a siracusana Viviana Salonia allieva alla Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila.

Vittore Simone Borromini e Giuseppe Giambrone

Il prof. Salvatore Dell’Aquila e Viviana Salonia (Siracusatletica)