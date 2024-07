Atletica: domani in Slovacchia via agli Europei U. 18, subito in pista quattro talenti siciliani

Sport

In gara Viviana Salonia e Luca Cavazzuti (1500) e Daniele Salemi (400) della Siracusatletica ed Elisa Valenti (triplo) dell'Atletica Siracusa, da venerdì toccherà ai fratelli Luca e Marco Coppola (3000 piani e 2000 siepi) della Real Paceco e al palermitano Vittore Simone Borromini (3000 piani)

I talenti dell’atletica azzurra da domani a domenica saranno impegnata a Banska Bystrica nei campionati Europei Under 18. In Slovacchia la possibilità di vedere in azione il meglio della nostra atletica giovanile a quasi un mese dai trionfi assoluti agli Europei di Roma. C’è tanto entusiasmo nel gruppo di 68 atleti (35 allieve e 33 allieve) nati negli anni 2007 e 2008, coordinato dal vice direttore tecnico Antonio Andreozzi con diverse punte in grado di puntare al podio e a piazzamenti significativi.

Del gruppo azzurro fanno parte ben sette talenti siciliani e quattro saranno in gara già domani. Nelle batterie dei 1500 subito in pista due allievi alla Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila: Luca Cavazzuti correrà la seconda batteria che qualifica i primi quattro per la finale e in seconda batteria correrà Viviana Salonia a caccia di uno dei sei posti che portano alla finale. Nella sua batteria Luca Cavazzuti col fresco primato personale di 3’54″42 dovrà superarsi perchè parte col sesto tempo, mentre Viviana Salonia campionessa italiana allieve col nuovo record siciliano fissato a 4’27″33, ha il sesto tempo tra le avversarie della sua batteria.

Daniele Salemi, Luca Coppola, Luca Cavazzuti e Marco Coppola

Campionati Italiani Allievi 2024: il primo da sinistra Luca Cavazzuti (Siracusatletica) bronzo sui 1500

Sui 400 piani in pista il solarinese Daniele Salemi allievo alla Siracusatletica del prof. Pasquale Aparo e nella quarta batteria con il personale ottenuto con l’argento ai tricolori allievi in 48″04 ha il terzo tempo tra gli iscritti con buone probabilità di accedere alle semifinali.

Il prof. Pasquale Aparo e Daniele Salemi in gara domani nelle batterie dei 400 piani

All’esordio anche Elisa Valenti (Atletica Siracusa) con l’allieva del prof. Pino Maiori impegnata nelle qualificazioni del triplo dove servirà atterrare a 13 metri per arrivare direttamente o chiudere nelle prime 12, impresa ampiamente alla sua portata visto che il talento dei salti in estensione aretuseo vanta un personale di 13.05.

Elisa Valenti (Atletica Siracusa) domani farà il suo esordio nelle qualificazioni del triplo

Da venerdì spazio agli altre tre talenti siciliani in azzurro con i due straordinari talenti del fiorente serbatoio di fondisti della Real Paceco di Pino Barbata: i fratelli Luca e Marco Coppola, rispettivamente in gara nelle batterie dei 2000 siepi e sui 3000 piani.

I fratelli Luca e Marco Coppola (Real Paceco)

E nella batteria dei 3000 piani in gara anche iln talento di Caltavuturo Vittore Simone Borromini allievo del tecnico palermitano Giuseppe Giambrone che ai Giochi di Parigi farà parte della delegazione del Burundi visto che allena diversi fondisti africani. Borromini in Slovacchia è pronto a fare grandi sui 3000 piani visto che si presenta con un personale di 8’10″78 secondo tempo “all time” allievi in Italia dopo l’8’03″71 dell’attuale presidente Fidal Stefano Mei.

Vittore Simone Borromini talento palermitano in gara agli Europei U. 18 sui 3000 piani

Vittore Simone Borromini e il suo allenatore Giuseppe Giambrone

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA