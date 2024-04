Atletica: domani mezza maratona a Berlino con in gara l’ibleo Giuseppe Gerratana

Sport

In Germania il fondista di Modica insegue una maglia azzurra in vista degli Europei di Roma. Domani in Sicilia si corre la ScoglittiRace, con prove sui 10 km e sui 21,097 km

Domani mattina si corre a Berlino una mezza maratona importante in chiave azzurro. Al via ci sarà infatti Sofiia Yaremchuk, sei settimane dopo il record firmato a Napoli con il tempo di 1h08’27”, crono che le ha permesso di pareggiare il limite fissato da Nadia Ejjafini. E per l’azzurra dell’Esercito, primatista anche della maratona con le 2h23’16” di Valencia si tratta di un buon testa in vista degli Europei di Roma e soprattutto dei Giochi di Parigi.

Giuseppe Gerratana in trionfo alla maratona di Torino

Al maschile invece prova a correre una grande prova il modicano Giuseppe Gerratana che insegue un posto nella squadra di mezza maratona azzurra per gli Europei in programma dal 7 giugno a Roma. “Sto bene – ci dice Gerratana allievo a Palermo del prof. Gaspare Polizzi – mi sono allenato al meglio e spero di fare bene in una gara dagli alti contenuti tecniche su un percorso velocissimo dove come obiettivo minimo ho quello di migliorare il mio personale di 1h02’48” ottenuto nel 2022 a Pisa”.

Il neo campione europei dei 3000 maaster, lo sciclitano Tony Liuzzo

HALF MARATHON E 10 KM A SCOGLITTI: LA STELLA E’ TONY LIUZZO.