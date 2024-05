Atletica: domani Roma Sprint Festival, sui 100 con Marcell Jacobs ci sarà anche il siracusano Melluzzo

Sport

Altro test per il campione olimpico in vista degli Europei di Roma (7-12 giugno). Oltre allo sprint aretuseo in pistata anche la nissena Alice Mangione (200), il palermitano Riccardo Meli (400) e la solarinese Alessia Carpinteri (100)

Lo Stadio dei Marmi, lo storico impianto romano intitolato al mitico e indimenticabile Pietro Mennea, sarà teatro domani del Roma Sprint Festival che vedrà tra le tante stelle ai blocchi di partenza anche Marcell Jacobs, l’azzurro campione olimpico dei 100 e sui 200 Filippo Tortu che con Marcell, Desalu e Patta a Tokyo ha vinto l’oro con la 4×100.

L’azzurro Marcell Jacobs domani correrà i 100 in occasione del Roma Sprint Festival

Il prof. Filippo Di Mulo, catanese, responsabile della velocità azzurra e Filippo Tortu (Fiamme Gialle) atteso domani a Roma sui 200 (Foto: Francesca Grana/FIDAL)

Marcell Jacobs dopo l’esordio in 10″11 negli Stati Uniti dove da fine 2023 si allena col tecnico Rana Reider, domani (start alle 18,50) correrà ancora i 100 per continuare la marcia di avvicinamento agli Europei di Roma (7-12 giugno) e ai Giochi di Parigi (1-11 agosto) che prevede dopo la gara di domani, ancora i 100 il 28 prossimo a Ostrava e il 30 prossimo, a 7 giorni dagli Europei di Roma, a Oslo dove troverà lo statunitense Fred Kerley con cui lo scorso anno Marcell ha alimentato la rivalità, sempre nel rispetto reciproco, a colpi di post sui social. Una sfida che potrebbe ripetersi nella finale olimpica di Parigi, dopo aver caratterizzato quella indimenticabile di Tokyo, vinta da Jacobs con il record europeo di 9″80, quattro centesimi meglio del 9″84 di Kerley.

Marcell Jacobs (Fiamme Oro) e Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) in azione

Domani Jacobs avrà come avversari l’azzurro Chituru Ali che con 10″06 è diventato il quarto italiano di sempre dopo Jacobs (9″80), Tortu (9″98) e Mennnea (10″01); il singalese Yupun Priyadarshana AbeykoonMudiyansalage (9″96 di personale) che come Alì si allena a Roma col tecnico giarrese Claudio Licciardello e il siracusano Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), al personale a Savona con 10″21 ma poi costretto a non correre la finale per un indurimento al polpaccio.

Matteo Melluzzo ha vinto la batteria dei 100 al meeting di Savona col nuovo personale sui 100: 10″21

“Ho fatto tutti gli esami strumentali – ci dice Matteo Melluzzo che da quest’anno si allena con Filippo Di Mulo, catanese, responsabile delal velocità azzurra – e sono risultati negativi e quindi dovrei essere regolarmente al via. Sto bene e ottenere il personale alla seconda uscita sotto la pioggia e un clima non certo ottimale, mi lascia ben sperare per il proseguo della stagione”.

La nissena Alice Mangione (Cs Esercito), domani a Roma correrà i 200, dopo essersi qualificata con la 4×400 azzurra per i Giochi di Parigi

Domani allo Sprint Festival di Roma in pista altri tre siciliani: la nissena Alice Mangione (Cs Esercito), numero uno in Italia sui 400 e già qualificata per i Giochi di Parigi con la 4×400, che si cimenterà sui 200; il palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle), altro allievo di Claudio Licciardello, in gara sui 400 piani e sui 100 donne la sprinter di Solarino Alessia Carpinteri (Cus Catania), allieva del prof. Filippo Di Mulo .

Il palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle) atteso domani a Roma sui 400

La sprinter di Solarino, Alessia Carpinteri (Cus Catania), in azione

